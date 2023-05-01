Вражеский удар на Жилянской: возмещение жителям разрушенного дома

Вражеский "прилет" на Жилянской в октябре 2022 года. Фото: Новини.LIVE

Вера Петровна Прушинская проживает по адресу ул. Жилянская 104/24 в Киеве. Ее дом пострадал от вражеского "прилета" 10 октября 2022 года, когда ракета попала в соседнее офисное здание.

Что произошло с квартирой пенсионерки и почему она считает, что власти забыли о ее доме, — узнало Новини.LIVE.

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Вера Петровна Прушинская. Фото: Новини.LIVE

Вражеский удар на Жилянской

Утром 10 октября 2022 года киевляне были напуганы. Вражеских "прилетов" в столице давно не было, поэтому на воздушные тревоги все реагировали спокойно. Но именно в это утро несколько ракет попали в разные районы города.

Один из сильнейших ударов произошел на улице Жилянской — попадание в офисное здание. От взрывной волны повреждения получили соседние жилые дома.

"Прилет" на Жилянской. Фото: Новини.LIVE

Ремонт за свои деньги

"После ракетного обстрела, который произошел 10 октября, в нашем доме вылетели все окна, побило крышу. Ну окна я поставила сама, одолжила деньги, а крышу, простите, я не могу. Такая ситуация. И куда я уже не обращалась — ничего не могу добиться", — рассказала Вера Петровна.

Пенсионерка живет сама — муж умер несколько лет назад, а детей нет. С поврежденными окнами она прожила после "прилета" несколько месяцев, ожидая помощи.

"В начале декабря приходил мастер из ЖЭКа. Замеряли и ничего не так и не сделали", — добавила Нина Петровна.

У знакомых она одолжила 50 тыс. грн и установила окна. Еще около 7 тыс. грн потратили на ремонт стены. Но главная проблема дома — поврежденная крыша. И пенсионерку это касается в первую очередь, ведь она живет на последнем этаже и вынуждена терпеть, что погодные условия рушат квартиру.

Разрушение подъезда. Фото: Новини.LIVE

Женщина пустила журналистов Новини.LIVE на крышу, и мы своими глазами увидели — шифер, как решето. Соседи подставляют ведра и собирают воду, но это не помогает — потолок протекает, обои отпадают.

Крыша дома на Жилянской. Фото: Новини.LIVE

Квартира пенсионерки. Фото: Новини.LIVE

Потолок в поврежденном доме. Фото: Новини.LIVE

"Нам нужна крыша, потому что она разбита. Даже когда дождя нет, все бежит и стекает. Уж куда мы только не писали — не реагируют", — добавила Нина Петровна.

Команда Новини.LIVE решила разобраться в ситуации. Мы обратились с официальным запросом в КГГА, чтобы узнать судьбу дома и могут ли его жители получить помощь. Официальную информацию обнародуем на нашем сайте.