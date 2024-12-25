Пенсії у Києві — чи варто чекати на підвищення виплат з 1 січня

Пенсіонерка тримає гроші в руках. Фото: ТСН

Киянам з 1 січня 2025 року продовжать виплачувати пенсії. Країна має на це кошти. Крім того, наступного року можлива індексація пенсій.

Новини.LIVE розповідають про те, які пенсії будуть отримувати кияни з 1 січня 2025 року.

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Розмір пенсії у Києві у 2025 році

Як заявив Президент України Володимир Зеленський, у 2025 році всі пенсії будуть виплачені. Глава держави запевнив, що кошти для цього є.

Киянам варто очікувати на індексацію пенсій у 2025 році. Як зазначила експерт Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко, пенсії в Україні можуть підвищити вже березні приблизно на 10-12%. Попри це, навіть за умови підвищення виплати, для більшості пенсіонерів зміни будуть незначними. Адже при розмірі пенсії у 3 тисячі гривень індексація на 12% буде відчуватись слабо.

Трудовий стаж для пенсії у 2025 році

У 2025 році також зростуть вимоги щодо стажу для виходу на пенсію. Якщо людина бажає вийти на пенсію у 60 років, то трудовий стаж має бути мінімум 32 роки. Для виходу на пенсію у 63 роки має бути від 22 до 32 років стажу, у 65 років — мінімум 22 роки стажу. Разом з тим, що пізніше пенсіонер вийде на заслужений відпочинок, то вищим буде розмір грошової допомоги.

Пенсійна реформа у 2025 році

Вже наступного року на киян чекають два етапи підвищення пенсій:

індексація, яка відбудеться в березні;

підняття розміру виплат для деяких пенсіонерів влітку.

Втім, збільшення соцвиплат можливе після змін до законодавства. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону "Єдині новини". За її словами, підвищення пенсій найбільше торкнеться українців, які давно вийшли на пенсію.

"Вони всі отримають збільшення. Це буде залежати від розміру ЄСВ, який сплачується та стажу", — зазначила міністр.

Вона також додала, що великі пенсії не будуть урізати. Крім того, Жолнович анонсувала пенсійну реформу, яку повинна ухвалити ВРУ.

Нагадаємо, в Україні цьогоріч максимальна пенсія зросла. Однак, ймовірно, зростання таких виплат наступного року не буде.

Соціальні виплати в Україні фінансуються навіть в умовах повномасштабної війни з Росією. На грошову допомогу можуть розраховувати люди, які опинилися у складних життєвих обставинах.