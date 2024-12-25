Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Пенсії для киян — чи буде підвищення виплат з 1 січня arrow

Пенсії для киян — чи буде підвищення виплат з 1 січня

25 грудня 2024 10:13
Ольга Антоновська - редактор
Пенсії у Києві — чи варто чекати на підвищення виплат з 1 січня
Пенсіонерка тримає гроші в руках. Фото: ТСН
Ольга Антоновська - редактор

Киянам з 1 січня 2025 року продовжать виплачувати пенсії. Країна має на це кошти. Крім того, наступного року можлива індексація пенсій.

Новини.LIVE розповідають про те, які пенсії будуть отримувати кияни з 1 січня 2025 року.

Читайте також:

Розмір пенсії у Києві у 2025 році

Як заявив Президент України Володимир Зеленський, у 2025 році всі пенсії будуть виплачені. Глава держави запевнив, що кошти для цього є.

Киянам варто очікувати на індексацію пенсій у 2025 році. Як зазначила експерт Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко, пенсії в Україні можуть підвищити вже березні приблизно на 10-12%. Попри це, навіть за умови підвищення виплати, для більшості пенсіонерів зміни будуть незначними. Адже при розмірі пенсії у 3 тисячі гривень індексація на 12% буде відчуватись слабо.

Трудовий стаж для пенсії у 2025 році

У 2025 році також зростуть вимоги щодо стажу для виходу на пенсію. Якщо людина бажає вийти на пенсію у 60 років, то трудовий стаж має бути мінімум 32 роки. Для виходу на пенсію у 63 роки має бути від 22 до 32 років стажу, у 65 років — мінімум 22 роки стажу. Разом з тим, що пізніше пенсіонер вийде на заслужений відпочинок, то вищим буде розмір грошової допомоги.

Пенсійна реформа у 2025 році

Вже наступного року на киян чекають два етапи підвищення пенсій:

  • індексація, яка відбудеться в березні;
  • підняття розміру виплат для деяких пенсіонерів влітку.

Втім, збільшення соцвиплат можливе після змін до законодавства. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону "Єдині новини". За її словами, підвищення пенсій найбільше торкнеться українців, які давно вийшли на пенсію.

"Вони всі отримають збільшення. Це буде залежати від розміру ЄСВ, який сплачується та стажу", — зазначила міністр.

Вона також додала, що великі пенсії не будуть урізати. Крім того, Жолнович анонсувала пенсійну реформу, яку повинна ухвалити ВРУ.

Нагадаємо, в Україні цьогоріч максимальна пенсія зросла. Однак, ймовірно, зростання таких виплат наступного року не буде.

Соціальні виплати в Україні фінансуються навіть в умовах повномасштабної війни з Росією. На грошову допомогу можуть розраховувати люди, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Київ виплати пенсії пенсіонери економіка соцвиплати

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:24 Кредитні борги — що буде, якщо не повернути мікрозайм

Text

10:24 Удар по багатоповерхівці в Кривому Розі — деталі від Вілкула

10:22 Відключення світла в Києві — у ДТЕК оновили графік

10:18 Зеленський відреагував на російський масований удар на Різдво

10:14 ФОП не платитимуть податок у грудні — Зеленський підписав закон

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:13 Пенсії для киян — чи буде підвищення виплат з 1 січня

10:07 Масова атака РФ — у мережі показали приблизний маршрут ракет

09:59 На Одещині буде новий індустріальний парк — де саме

09:58 Різдвяна атака на Київщину — відомі наслідки нічного удару

09:52 У Дніпрі пролунав вибух — яка загроза

10:24 Кредитні борги — що буде, якщо не повернути мікрозайм

10:22 Відключення світла в Києві — у ДТЕК оновили графік

10:18 Зеленський відреагував на російський масований удар на Різдво

10:14 ФОП не платитимуть податок у грудні — Зеленський підписав закон

10:13 Пенсії для киян — чи буде підвищення виплат з 1 січня

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:07 Масова атака РФ — у мережі показали приблизний маршрут ракет

09:59 На Одещині буде новий індустріальний парк — де саме

09:58 Різдвяна атака на Київщину — відомі наслідки нічного удару

09:52 У Дніпрі пролунав вибух — яка загроза

09:31 У Харкові чутно сильні вибухи

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

21 грудня 2024

06:40 У ломбардах оновились тарифи — ціни на золото у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

Text

10:24 Удар по багатоповерхівці в Кривому Розі — деталі від Вілкула

Text

08:45 Атака на Кривий Ріг та новий мовний закон — ефір Ранок.LIVE

Text

00:19 "Мерседеси" замість "Запорожців" — генерал Кривонос про ленд-ліз

24 грудня 2024
Text

21:42 Скільки українців втратили кінцівки через війну — нардеп відповів

Text

17:50 Удар по Кривому Рогу та заява Орбана — ефір Вечір.LIVE

Text

13:56 Соболевський пояснив, чому на Херсонщині досі багато дітей

Text

13:38 Чмут пояснив, чи є загроза наступу на східні міста

Text

13:00 Британія планує відправити війська в Україну — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:07 Нардеп відповів, хто в ризику через закон викривачів корупції

Text

10:52 Нардеп сказав чи був витік даних з держреєстрів після кібератаки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні