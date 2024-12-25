Пенсии в Киеве — стоит ли ожидать повышения выплат с 1 января

Пенсионерка держит деньги в руках. Фото: ТСН

Киевлянам с 1 января 2025 года продолжат выплачивать пенсии. У страны есть на это средства. Кроме того, на следующий год возможна индексация пенсий.

Новини.LIVE рассказывают о том, какие пенсии будут получать киевляне с 1 января 2025 года.

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Размер пенсии в Киеве в 2025 году

Как заявил Президент Украины Владимир Зеленский, в 2025 году все пенсии будут выплачены. Глава государства заверил, что средства для этого есть.

Киевлянам следует ожидать индексации пенсий в 2025 году. Как отметила эксперт Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко, пенсии в Украине могут повысить уже в марте примерно на 10-12%. Несмотря на это, даже при повышении выплаты, для большинства пенсионеров изменения будут незначительными. Ведь при размере пенсии в 3 тысячи гривен индексация на 12% будет ощущаться слабо.

Трудовой стаж для пенсии в 2025 году

В 2025 году также возрастут требования по стажу для выхода на пенсию. Если человек хочет выйти на пенсию в 60 лет, то трудовой стаж должен быть минимум 32 года. Для выхода на пенсию в 63 года должно быть от 22 до 32 лет стажа, в 65 лет — минимум 22 года стажа. Вместе с тем, что позже пенсионер выйдет на заслуженный отдых, тем выше будет размер денежной помощи.

Пенсионная реформа в 2025 году

Уже в следующем году киевлян ждут два этапа повышения пенсий:

индексация, которая состоится в марте;

повышение размера выплат для некоторых пенсионеров летом.

Впрочем, увеличение соцвыплат возможно после изменений в законодательство. Об этом заявила министерша социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона. По ее словам, повышение пенсий больше всего коснется украинцев, давно вышедших на пенсию.

"Они все получат увеличение. Это будет зависеть от размера оплачиваемого ЕСВ и стажа", — отметила министр.

Она также добавила, что большие пенсии не будут урезаны. Кроме того, Жолнович анонсировала пенсионную реформу, которую должна принять ВРУ.

Напомним, в Украине в этом году максимальная пенсия выросла. Однако вероятно роста таких выплат в следующем году не будет.

Социальные выплаты в Украине финансируются даже в условиях полномасштабной войны с Россией. На денежную помощь могут рассчитывать люди, оказавшиеся в сложных обстоятельствах.