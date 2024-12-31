Вартість проїзду у метро та ціна на транспортування газу — що зміниться для киян з 1 січня 2025 року

Жінка рахує гроші. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

З 1 січня 2025 року на киян чекають деякі зміни, зокрема вони стосуються тих, хто збирається вийти на пенсію.

Новини.LIVE розібралися, чого варто очікувати жителям столиці з Нового року.

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Пенсії

Мінімальна пенсія в Україні залишиться на рівні минулого року, оскільки підвищення прожиткового мінімуму не передбачено. Водночас збільшиться вимога до тривалості трудового стажу для виходу на пенсію за віком.

Якщо людина бажає вийти на пенсію у 60 років, то трудовий стаж має бути мінімум 32 роки. Для виходу на пенсію у 63 роки має бути від 22 до 32 років стажу, у 65 років — мінімум 22 роки стажу. Разом з тим, що пізніше пенсіонер вийде на заслужений відпочинок, то вищим буде розмір грошової допомоги.

Комуналка

Базова вартість електроенергії залишиться на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину. Цей тариф буде актуальним щонайменше до завершення опалювального сезону.

Для мешканців Києва з багатозонними лічильниками можлива значна економія на електроенергію завдяки гнучким тарифам.

Споживачі, які користуються електроенергією за багатозонним лічильником в період з 23:00 до 07:00, платитимуть двозонний тариф — лише 2,16 гривні за кіловат-годину.

Водночас з 1 січня тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів зростуть у чотири рази. Причиною цього є припинення транзиту російського газу через Україну.

Вартість проїзду

У Києві заговорили про підвищення вартості проїзду у міському транспорті, зокрема у метро та трамваї. Ціну хочуть підняти з 8 до 30 гривень.

Станом на 1 січня вартість проїзду в метро, трамваї, тролейбусі та на фунікулері залишиться на рівні 8 гривень, а якщо пасажир купуватиме 50 поїздок, то сплатить 6,50 гривні за кожну поїздку.

Чиновники заявляють, що чинні тарифи покривають лише 25% необхідних витрат на утримання транспорту, то здорожчання цілком можливе в майбутньому. Зараз ціни поки не підвищуватимуть.

Нагадаємо, попри мораторій на підвищення тарифів на газ, у новій платіжці у січні ціна може бути вища. Це пов'язано з оплатою за доставку, яка з 1 січня буду рахуватися інакше.

А українським водіям варто приготуватися до потенційного подорожчання пального у 2025 році. Цьому є кілька пояснень.