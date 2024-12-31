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Пенсии, коммуналка и проезд — что изменится в Киеве с 1 января

31 декабря 2024 09:17
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Стоимость проезда в метро и цена на транспортировку газа — что изменится для киевлян с 1 января 2025 года
Женщина считает деньги. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

С 1 января 2025 года киевлян ждут некоторые изменения, в частности они касаются тех, кто собирается выйти на пенсию.

Новини.LIVE разобрались, чего следует ждать жителям столицы с Нового года.

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Что изменится для киевлян с 1 января

 

  • Пенсии

Минимальная пенсия в Украине останется на уровне прошлого года, так как повышение прожиточного минимума не предусмотрено. Вместе с тем увеличивается требование к продолжительности трудового стажа для выхода на пенсию по возрасту.

Если человек хочет выйти на пенсию в 60 лет, трудовой стаж должен быть не менее 32 лет. Для выхода на пенсию в 63 года потребуется от 22 до 32 лет стажа, а в 65 лет — минимум 22 года стажа. Кроме того, чем позже пенсионер выходит на заслуженный отдых, тем выше размер денежной помощи.

  • Коммуналка

Базовая стоимость электроэнергии останется на уровне 4,32 гривны за киловатт-час. Этот тариф будет действовать как минимум до конца отопительного сезона.

Для жителей Киева с многозонными счетчиками возможна значительная экономия на электроэнергии благодаря гибким тарифам.

Потребители, использующие электроэнергию с многозонным счетчиком в период с 23:00 до 07:00, будут платить по двухзонному тарифу — всего 2,16 гривны за киловатт-час.

В то же время с 1 января тарифы на транспортировку газа для внутренних потребителей вырастут в четыре раза. Причиной этого стало прекращение транзита российского газа через Украину.

  • Стоимость проезда

В Киеве обсуждается повышение стоимости проезда в городском транспорте, в частности в метро и трамваях. Планируется увеличение цены с 8 до 30 гривен.

По состоянию на 1 января стоимость проезда в метро, трамваях, троллейбусах и на фуникулере останется на уровне 8 гривен. Если пассажир покупает 50 поездок, каждая из них обойдется ему в 6,50 гривны.

Чиновники утверждают, что текущие тарифы покрывают лишь 25% необходимых расходов на содержание транспорта, поэтому повышение цен в будущем вполне возможно. Пока цены оставят без изменений.

Напомним, несмотря на мораторий на повышение тарифов на газ, в новой платежке в январе цена может быть выше. Это связано с оплатой за доставку, которая с 1 января будет считаться по-другому.

А украинским водителям следует приготовиться к потенциальному подорожанию горючего в 2025 году. Этому есть несколько объяснений.

коммунальные услуги Киев пенсии метро изменения газ проезд

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