Перед зимою у Києві вирішили оновити газони, витративши понад 2 млн грн

Люди у Києві. Фото: Новини.LIVE

Перед зимою у столиці України вирішили зробити оновити газони. "Київзеленбуд" хочуть здійснити ремонт зрошувальних систем та озеленення у сквері на Галицькій та на бульварі Шевченка. Загальна вартість робіт 2 млн 275 тис. 646 грн.

Про це йдеться у тендерах на Prozorro.

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Усі роботи вирішили розділити на декілька тендерів, зокрема озеленення та ремонт поливо-зрошувальної системи на бульварі Тараса Шевченка розбили на дві закупівлі.

У першому оголошенні йдеться, що на ремонт на ділянці від вул. Михайла Коцюбинського до вул. Пирогова витратять 821 тис. 933 грн. За умовами закупівлі повинні укласти поліетиленові відводи, коліна, патрубки та труби діаметром 63 мм, а також змонтувати розпилювачі та виконати електромонтажні роботи.

Тендер на Prozorro. Фото: скриншот

Після завершення ремонту, ці ділянки хочуть засіяти партерними, мавританськими та звичайними газонами.

У другому тендері йдеться, що на ділянці бульвару Шевченка від вул. Симона Петлюри до вул. Михайла Коцюбинського відремонтують зрошувальні системи та посіють газон. Витратити на це хочуть 726 тис. 745 грн.

Тендер на Prozorro. Фото: скриншот

За третьою угодою, у сквері на площі Галицькій на аналогічні роботи витратять ще 726 тис. 968 грн.

До кінця цього року там хочуть розробити ґрунт, укласти поліетиленові труби діаметром 50 мм, змонтувати вiдводи, колiна, патрубки та переходи зі зрошувачами, встановити дощувачі та виконати ремонт існуючого колодязя з вузлом обліку. Після цього на ділянку вкладуть 890 квадратних метрів рулонного газону.

Тендер на Prozorro. Фото: скриншот

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