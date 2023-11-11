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Перед зимой в Киеве решили обновить газоны, потратив более 2 млн грн

11 ноября 2023 17:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Перед зимой в Киеве решили обновить газоны, потратив более 2 млн грн
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Перед зимой в столице Украины решили обновить газоны. "Киевзеленстрой" хотят осуществить ремонт оросительных систем и озеленение в сквере на Галицкой и на бульваре Шевченко. Общая стоимость работ 2 млн 275 тыс. 646 грн.

Об этом говорится в тендерах на Prozorro.

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Все работы решили разделить на несколько тендеров, в частности, озеленение и ремонт топливо-оросительной системы на бульваре Тараса Шевченко разбили на две закупки.

В первом объявлении говорится, что ремонт на участке от ул. Михаила Коцюбинского на ул. Пирогова израсходуют 821 тыс. 933 грн. По условиям закупки должны уложить полиэтиленовые отводы, колена, патрубки и трубы диаметром 63 мм, а также смонтировать распылители и выполнить электромонтажные работы.

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Тендер на Prozorro. Фото: скриншот

После завершения ремонта эти участки хотят засеять партерными, мавританскими и обычными газонами.

Во втором тендере говорится, что на участке бульвара Шевченко от ул. Симона Петлюры до ул. Михаила Коцюбинского отремонтируют оросительные системы и посеют газон. Потратить на это хотят 726 тыс. 745 грн.

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Тендер на Prozorro. Фото: скриншот

По третьему соглашению, в сквере на площади Галицкой на аналогичные работы потратят еще 726 тыс. 968 грн.

До конца этого года там хотят разработать почву, уложить полиэтиленовые трубы диаметром 50 мм, смонтировать отводы, колена, патрубки и переходы с оросителями, установить дождеватели и выполнить ремонт существующего колодца с узлом учета. После этого на участок уложат 890 квадратных метров рулонного газона.

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Тендер на Prozorro. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области был проведен тендер на реконструкцию спортивного стадиона. Речь идет о площадке в Подольском районе, на восстановление которой из бюджета во время войны было выделено более 6 миллионов гривен.

Также мы писали, что Укрпочта планирует потратить почти 66 миллионов гривен на услуги передачи SMS-сообщений и услуги передачи Viber-сообщений. Речь идет о рассылке сообщений пользователям.

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