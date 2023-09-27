Передавали інформацію про військові об'єкти Києва: СБУ викрила двох російських агентів
У Києві Служба безпеки України затримала двох російських агентів. За гроші вони передавали ворожій розвідці інформацію про військові об'єкти та критичну інфраструктуру столиці.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Чим займались агенти
Повідомляється, що співпрацювати з ворогом та виконувати його завдання агенти почали з липня 2023 року.
Впродовж двох місяців чоловіки передали російській розвідці дані про результати обстрілів, а також влучань в місця можливого зберігання і ремонту військової техніки у кількох районах столиці. За це вони отримували "винагороду".
СБУ затримала агентів
СБУ викрила агентів та провела обшуки за місцями проживання підозрюваних.
У ході проведення обшуків у агентів знайшли та вилучили мобільні телефони, з яких проводилась фотозйомка та велась переписка із представником російської військової розвідки, а також банківські картки, на які надходили кошти за виконані завдання.
Наразі підозрювані знаходяться під вартою.
Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) затримала ще одну інформаторку російських спецслужб, яка брала участь у підготовці нової серії повітряних атак на Одеську область. Жінка фотографувала об’єкти військової та критичної інфраструктури.