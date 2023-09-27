Передавали інформацію про військові об'єкти Києва: СБУ викрила двох російських агентів

СБУ затримала двох російських агентів. Фото: СБУ

У Києві Служба безпеки України затримала двох російських агентів. За гроші вони передавали ворожій розвідці інформацію про військові об'єкти та критичну інфраструктуру столиці.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Повідомляється, що співпрацювати з ворогом та виконувати його завдання агенти почали з липня 2023 року.

Впродовж двох місяців чоловіки передали російській розвідці дані про результати обстрілів, а також влучань в місця можливого зберігання і ремонту військової техніки у кількох районах столиці. За це вони отримували "винагороду".

СБУ затримала агентів

СБУ викрила агентів та провела обшуки за місцями проживання підозрюваних.

У ході проведення обшуків у агентів знайшли та вилучили мобільні телефони, з яких проводилась фотозйомка та велась переписка із представником російської військової розвідки, а також банківські картки, на які надходили кошти за виконані завдання.

Наразі підозрювані знаходяться під вартою.

СБУ затримала російського агента. Фото: СБУ

СБУ затримала російського агента. Фото: СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) затримала ще одну інформаторку російських спецслужб, яка брала участь у підготовці нової серії повітряних атак на Одеську область. Жінка фотографувала об’єкти військової та критичної інфраструктури.