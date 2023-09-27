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Передавали інформацію про військові об'єкти Києва: СБУ викрила двох російських агентів

27 вересня 2023 10:53
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Передавали інформацію про військові об'єкти Києва: СБУ викрила двох російських агентів
СБУ затримала двох російських агентів. Фото: СБУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві Служба безпеки України затримала двох російських агентів. За гроші вони передавали ворожій розвідці інформацію про військові об'єкти та критичну інфраструктуру столиці. 

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. 

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Чим займались агенти

Повідомляється, що співпрацювати з ворогом та виконувати його завдання агенти почали з липня 2023 року. 

Впродовж двох місяців чоловіки передали російській розвідці дані про результати обстрілів, а також влучань в місця можливого зберігання і ремонту військової техніки у кількох районах столиці. За це вони отримували "винагороду". 

СБУ затримала агентів

СБУ викрила агентів та провела обшуки за місцями проживання підозрюваних. 

У ході проведення обшуків у агентів знайшли та вилучили мобільні телефони, з яких проводилась фотозйомка та велась переписка із представником російської військової розвідки, а також банківські картки, на які надходили кошти за виконані завдання. 

Наразі підозрювані знаходяться під вартою. 

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СБУ затримала російського агента. Фото: СБУ
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СБУ затримала російського агента. Фото: СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) затримала ще одну інформаторку російських спецслужб, яка брала участь у підготовці нової серії повітряних атак на Одеську область. Жінка фотографувала об’єкти військової та критичної інфраструктури.

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