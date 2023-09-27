Передавали информацию о военных объектах Киева: СБУ разоблачила двух российских агентов
В Киеве Служба безопасности Украины задержала двух российских агентов. За деньги они передавали вражеской разведке информацию о военных объектах и критической инфраструктуре столицы.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Чем занимались агенты
Сообщается, что сотрудничать с врагом и выполнять его задачи агенты начали с июля 2023 года.
В течение двух месяцев мужчины передали российской разведке данные о результатах обстрелов, а также попаданий в места возможного хранения и ремонта военной техники в нескольких районах столицы. За это они получали "вознаграждение".
СБУ задержала агентов
СБУ разоблачила агентов и провела обыски по местам жительства подозреваемых.
В ходе проведения обысков у агентов были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, с которых проводилась фотосъемка и велась переписка с представителем российской военной разведки, а также банковские карты, на которые поступали средства за выполненные задания.
В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.
Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) задержала еще одну осведомительницу российских спецслужб, которая принимала участие в подготовке новой серии воздушных атак на Одесскую область. Женщина фотографировала объекты военной и критической инфраструктуры.