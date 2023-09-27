Передавали информацию о военных объектах Киева: СБУ разоблачила двух российских агентов

СБУ задержала двух российских агентов. Фото: СБУ

В Киеве Служба безопасности Украины задержала двух российских агентов. За деньги они передавали вражеской разведке информацию о военных объектах и критической инфраструктуре столицы.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Чем занимались агенты

Сообщается, что сотрудничать с врагом и выполнять его задачи агенты начали с июля 2023 года.

В течение двух месяцев мужчины передали российской разведке данные о результатах обстрелов, а также попаданий в места возможного хранения и ремонта военной техники в нескольких районах столицы. За это они получали "вознаграждение".

СБУ задержала агентов

СБУ разоблачила агентов и провела обыски по местам жительства подозреваемых.

В ходе проведения обысков у агентов были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, с которых проводилась фотосъемка и велась переписка с представителем российской военной разведки, а также банковские карты, на которые поступали средства за выполненные задания.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.

СБУ задержала российского агента. Фото: СБУ

СБУ задержала российского агента. Фото: СБУ

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) задержала еще одну осведомительницу российских спецслужб, которая принимала участие в подготовке новой серии воздушных атак на Одесскую область. Женщина фотографировала объекты военной и критической инфраструктуры.