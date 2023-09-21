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Перейменування станцій метро в Києві: як звучать нові оголошення

21 вересня 2023 18:18
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко
Нові назви станцій метро в Києві - У підземці міняють карти-схеми
Київський метрополітен. Фото: Новини.LIVE
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко

У метро Києва тривають активні роботи з перейменування двох станцій. У підземці замінюють карти-схеми та роблять нові оголошення. 

Про це повідомляють у пресслужбі Київського метрополітену. 

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Нові назви станцій київського метро 

Співробітники підземки вже замінили назви на всіх інформаційних покажчиках напрямку руху пасажирів і поїздів. Закінчена робота і з встановленням нових лінійних схем над дверима у вагонах. Поки що ще продовжується оновлення карт-схем на інформаційних стендах. Всі ці роботи виконуються у нічний час, коли в підземці немає пасажирів. 

"У вагонах синьої лінії вже звучать нові аудіооголошення з назвою станції "Площа Українських Героїв". Роботи із запису інформації на зеленій лінії наразі тривають",  — зазначили у пресслужбі. 

У метрополітені здійснили перезапис всіх назв станцій англійською мовою. Їх озвучив громадянин Великої Британії. Чоловік після повномасштабного вторгнення Росії приїхав в Україну та активно волонтерить.

У метро зазначають, що в цілому роботи з перейменування станцій підходять до завершення, але деякі моменти потребують трохи більше часу.  

"Виготовлення та встановлення на кожну перейменовану станцію чотирьох комплектів букв для назв. Наразі триває підготовка тендерної документації, яку найближчим часом оприлюднять на майданчику публічних закупівель Prozorro", — додали в підземці. 

Нагадаємо, у мережі зʼявились ескізи проєктів, на яких показано, який вигляд могли б мати станції київського метро "Хрещатик" та "Шулявська". Нагадаємо, першу чергу столичного метрополітену відкрили 6 листопада 1960 року.

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