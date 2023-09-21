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Переименование станций метро в Киеве: как звучат новые объявления

21 сентября 2023 18:18
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко
Новые названия станций метро в Киеве - В подземке меняют карты-схемы
Карта-схема станций метро в Киеве. Фото: Киевский метрополитен
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко

В метро Киева продолжаются активные работы по переименованию двух станций. В подземке заменяют карты-схемы и производят новые объявления.

Об этом сообщают в пресс-службе Киевского метрополитена.

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Сотрудники подземки уже заменили наименования на всех информационных указателях направления движения пассажиров и поездов. Закончена работа и с установкой новых линейных схем над дверью в вагонах. Пока еще продолжается обновление карт-схем на информационных стендах. Все эти работы производятся в ночное время, когда в подземке нет пассажиров.

"В вагонах синей линии уже звучат новые аудиообъявления с названием станции "Площадь Украинских Героев". Работы по записи информации на зеленой линии продолжаются", — отметили в пресс-службе.

В метрополитене перезапись всех названий станций на английском языке. Их озвучил гражданин Великобритании. Муж после полномасштабного вторжения России приехал в Украину и активно занимается волонтерством.

В метро отмечают, что в целом работы по переименованию станций подходят к завершению, но некоторые моменты требуют немного больше времени.

"Изготовление и установка на каждую переименованную станцию четырех комплектов букв для названий. В настоящее время идет подготовка тендерной документации, которую в ближайшее время обнародуют на площадке публичных закупок Prozorro", — добавили в подземке.

Напомним, в сети появились эскизы проектов, на которых показано, как выглядели бы станции киевского метро "Крещатик" и "Шулявская". Напомним, первую очередь столичного метрополитена открыли 6 ноября 1960 года.

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