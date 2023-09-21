Новые названия станций метро в Киеве - В подземке меняют карты-схемы

Переименование станций метро в Киеве: как звучат новые объявления
В метро Киева продолжаются активные работы по переименованию двух станций. В подземке заменяют карты-схемы и производят новые объявления.
Об этом сообщают в пресс-службе Киевского метрополитена.
Новые названия станций киевского метро
Сотрудники подземки уже заменили наименования на всех информационных указателях направления движения пассажиров и поездов. Закончена работа и с установкой новых линейных схем над дверью в вагонах. Пока еще продолжается обновление карт-схем на информационных стендах. Все эти работы производятся в ночное время, когда в подземке нет пассажиров.
"В вагонах синей линии уже звучат новые аудиообъявления с названием станции "Площадь Украинских Героев". Работы по записи информации на зеленой линии продолжаются", — отметили в пресс-службе.
В метрополитене перезапись всех названий станций на английском языке. Их озвучил гражданин Великобритании. Муж после полномасштабного вторжения России приехал в Украину и активно занимается волонтерством.
В метро отмечают, что в целом работы по переименованию станций подходят к завершению, но некоторые моменты требуют немного больше времени.
"Изготовление и установка на каждую переименованную станцию четырех комплектов букв для названий. В настоящее время идет подготовка тендерной документации, которую в ближайшее время обнародуют на площадке публичных закупок Prozorro", — добавили в подземке.
Напомним, в сети появились эскизы проектов, на которых показано, как выглядели бы станции киевского метро "Крещатик" и "Шулявская". Напомним, первую очередь столичного метрополитена открыли 6 ноября 1960 года.