У Києві оштрафують блогера — що трапилось

У Києві хлопець переодягнувся у поліцейську форму та виконував російські пісні. За це він заплатить штраф у розмірі 34 тисяч гривень.

Про це повідомили у поліції Києва 7 листопада.

Блогер у Києві співав російські пісні

Правоохоронці розповіли, що побачили в соцмережах відео, де хлопець у поліцейській формі співав російські пісні з ненормативною лексикою.

Поліцейські встановили особу порушника і з'ясували, що ним виявився 20-річний житель Києва. Свої дії він пояснив тим, що робив це заради хайпу та для збільшення кількості підписників.

Стосовно блогера склали адміністративний протокол за незаконне використання особою ознак належності до Національної поліції України (184-3 КУпАП). Йому загрожує штраф у розмірі 34 тисяч гривень.

Нагадаємо, кілька днів тому в Одесі спалахнув скандал після того, як у клубі "Палладіум" включили російську музику.

Після цього інциденту комплекс закрили на період перевірки щодо порушення мовного законодавства. Зараз він не працює та недоступний для відвідувачів.