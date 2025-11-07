В Киеве оштрафуют блогера — что случилось

Задержание блогера в Киеве. Фото: t.me/gunpKyiv

В Киеве парень переоделся в полицейскую форму и исполнял российские песни. За это он заплатит штраф в размере 34 тысяч гривен.

Об этом сообщили в полиции Киева 7 ноября.

Блогер в Киеве пел российские песни

Правоохранители рассказали, что увидели в соцсетях видео, где парень в полицейской форме пел русские песни с ненормативной лексикой.

Полицейские установили личность нарушителя и выяснили, что им оказался 20-летний житель Киева. Свои действия он объяснил тем, что делал это ради хайпа и для увеличения количества подписчиков.

В отношении блогера составили административный протокол за незаконное использование лицом признаков принадлежности к Национальной полиции Украины (184-3 КУоАП). Ему грозит штраф в размере 34 тысяч гривен.

Напомним, несколько дней назад в Одессе вспыхнул скандал после того, как в клубе "Палладиум" включили российскую музыку.

После этого инцидента комплекс закрыли на период проверки на предмет нарушения языкового законодательства. Сейчас он не работает и недоступен для посетителей.