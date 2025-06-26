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Головна Київ Переправляли чоловіків за кордон — у Києві судитимуть ділків

Переправляли чоловіків за кордон — у Києві судитимуть ділків

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 18:48
Переправляли чоловіків за кордон — судитимуть ділків з Києва
Затримання обвинувачених. Фото: t.me/kyiv_pro_office
Ключові моменти "Подорож" за кордон для чоловіків за 15 тисяч доларів

У Києві судитимуть організаторів каналу переправлення військовозобов’язаних до ЄС через Молдову. Вони брали з чоловіків по 15 тисяч доларів за "подорож".

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі 26 червня. 

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"Подорож" за кордон для чоловіків за 15 тисяч доларів

Правоохоронці встановили, що за 15 тисяч доларів ділки пропонували чоловікам виїхати з України через Молдову, а далі до країн ЄС. Для цього потрібно було сісти в автобус у Вінниці, він і мав везти "клієнтів" за кордон. За те, щоб "безпечно" доїхати до Києва та оминути усі блокпости, у чоловіків просили ще 500 доларів. 

Зазначається, що гроші особисто фігуранти не брали, а просили покласти їх у банківську комірку. 

Наразі проти двох 27-річних мешканців Києва до суду скерували обвинувальний акт. У разі доведення вини обвинувачених їм загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев’яти років.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронець разом з матір'ю переправляли за кордон чоловіків за гроші. Їх впіймали "на гарячому" під час отримання оплати від чергового клієнта.

Також ми повідомляли, що під Львовом ділки за шалені гроші й "під ключ" вивозили ухилянтів. Можливість виїхати за межі країни коштувала 18 500 доларів.

Київ кордон мобілізація військовозобов'язані ухилянти
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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