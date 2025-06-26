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Главная Киев Переправляли мужчин за границу — в Киеве будут судить дельцов

Переправляли мужчин за границу — в Киеве будут судить дельцов

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 18:48
Переправляли мужчин за границу — будут судить дельцов из Киева
Задержание обвиняемых. Фото: t.me/kyiv_pro_office
Ключові моменти "Путешествие" за границу для мужчин за 15 тысяч долларов

В Киеве будут судить организаторов канала переправки военнообязанных в ЕС через Молдову. Они брали с мужчин по 15 тысяч долларов за "путешествие".

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре 26 июня.

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"Путешествие" за границу для мужчин за 15 тысяч долларов

Правоохранители установили, что за 15 тысяч долларов дельцы предлагали мужчинам выехать из Украины через Молдову, а дальше в страны ЕС. Для этого нужно было сесть в автобус в Виннице, он и должен был везти "клиентов" за границу. За то, чтобы "безопасно" доехать до Киева и обойти все блокпосты, у мужчин просили еще 500 долларов.

Отмечается, что деньги лично фигуранты не брали, а просили положить их в банковскую ячейку.

Сейчас против двух 27-летних жителей Киева в суд направили обвинительный акт. В случае доказательства вины обвиняемых им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.

Напомним, в Одесской области правоохранитель вместе с матерью переправляли за границу мужчин за деньги. Их поймали "на горячем" во время получения оплаты от очередного клиента.

Также мы сообщали, что под Львовом дельцы за бешеные деньги и "под ключ" вывозили уклонистов. Возможность выехать за пределы страны стоила 18 500 долларов.

Киев граница мобилизация военнообязанные уклонисты
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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