Киянин пропонував чоловікам перейти кордон з Молдовою — деталі

Затримання ділка, який переправляв чоловіків за кордон. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Один з учасників схеми для ухилянтів пропонував чоловікам перейти кордон з Молдовою з провідником. Свої послуги він оцінював у 14 тисяч доларів.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі 23 травня.

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Правоохоронці встановили, що підозрюваний працює в одному із барбершопів у Печерському районі Києва. Переважно його клієнти — чоловіки призовного віку, які бажають виїхати за кордон. Він давав їм Telegram-канал невстановленої особи, яка розповідала як працює схема виїзду та скільки це коштує.

"Так, військовозобов’язаним пропонували їхати з Києва до Одеської області, де у супроводі провідника перетнути кордон з Молдовою. За такі послуги потрібно було заплатити 14 тис. доларів", — йдеться у повідомленні.

Гроші, які знайшли у підозрюваних. Фото: t.me/kyiv_pro_office

За даними слідства, гроші потрібно було передати підозрюваному двома частинами — спочатку 70%, згодом решту. Однак під час отримання 9800 доларів його затримали.

Під час затримання у чоловіка вилучили посвідчення представника громадської організації, яка бореться з корупцією, справжність якого встановлюватиметься.

Чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує до дев'яти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у ДПСУ назвали кількість чоловіків, яких затримали на кордоні з 2022 року. Також викрито близько 900 груп, які допомагали незаконно виїхати з України.

Також ми повідомляли, що громадянин України хотів перетнути кордон зі Словаччиною на моноколесі. Його рух вдалося зафіксувати фотопасткою.