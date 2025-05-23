Киевлянин предлагал мужчинам перейти границу с Молдовой — детали

Задержание делка, который переправлял мужчин за границу. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Один из участников схемы для уклонистов предлагал мужчинам перейти границу с Молдовой с проводником. Свои услуги он оценивал в 14 тысяч долларов.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре 23 мая.

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Правоохранители установили, что подозреваемый работает в одном из барбершопов в Печерском районе Киева. Преимущественно его клиенты — мужчины призывного возраста, желающие выехать за границу. Он давал им Telegram-канал неустановленного лица, которое рассказывало как работает схема выезда и сколько это стоит.

"Так, военнообязанным предлагали ехать из Киева в Одесскую область, где в сопровождении проводника пересечь границу с Молдовой. За такие услуги нужно было заплатить 14 тыс. долларов", — говорится в сообщении.

Деньги, которые нашли у подозреваемых. Фото: t.me/kyiv_pro_office

По данным следствия, деньги нужно было передать подозреваемому двумя частями — сначала 70%, потом остальные. Однако во время получения 9800 долларов его задержали.

Во время задержания у мужчины изъяли удостоверение представителя общественной организации, которая борется с коррупцией, подлинность которого будет устанавливаться.

Мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит до девяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в ГПСУ назвали количество мужчин, которых задержали на границе с 2022 года. Также разоблачено около 900 групп, которые помогали незаконно выехать из Украины.

Также мы сообщали, что гражданин Украины хотел пересечь границу со Словакией на моноколесе. Его движение удалось зафиксировать фотоловушкой.