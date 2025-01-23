У Києві чоловік з СІЗО заволодів чужим банківським рахунком

Банківська картка. Ілюстративне фото: Freepik

У Києві судили чоловіка, який під час перебування в СІЗО заволодів банківським акаунтом іншої людини. З чужої картки він перерахував велику суму грошей на інші рахунки.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Чоловік був засуджений та з 2021 року відбував покарання у виправній колонії, а згодом його перевели до Київського слідчого ізолятора для участі в іншому судовому процесі.

Там він вигадав план для шахрайства: зателефонував людині і представився працівником служби безпеки "ПриватБанку" та отримав доступ до його банківського рахунку через застосунок "Приват24".

Далі у період з 13 по 15 червня 2024 року зловмисник 14 разів здійснив переказ на інші рахунки на загальну суму 21 220 гривень, завдавши збитків потерпілому.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Також він має сплатити штрафи у розмірі 51 тисяча гривень та 85 тисяч гривень.

Раніше у Львові судили чоловіка, який знайшов банківську картку в банкоматі та скористався нею для оплати в магазинах.

А в Харкові судили жінку, яка вкрала товарів в магазині на понад 6000 гривень.