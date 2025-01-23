В Киеве мужчина из СИЗО завладел чужим банковским счетом

Перечислял деньги с чужой карточки — в Киеве судили мужчину
В Киеве судили мужчину, который во время пребывания в СИЗО завладел банковским аккаунтом другого человека. С чужой карты он перечислил крупную сумму денег на другие счета.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Мужчина был осужден и с 2021 года отбывал наказание в исправительной колонии, а затем его перевели в Киевский следственный изолятор для участия в другом судебном процессе.
Там он придумал план для мошенничества: позвонил человеку и представился работником службы безопасности "ПриватБанка" и получил доступ к его банковскому счету через приложение "Приват24".
Далее в период с 13 по 15 июня 2024 года злоумышленник 14 раз осуществил перевод на другие счета на общую сумму 21 220 гривен, нанеся ущерб потерпевшему.
Решение суда
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Также он должен оплатить штрафы в размере 51 тысяча гривен и 85 тысяч гривен.
Ранее во Львове судили мужчину, который нашел банковскую карточку в банкомате и воспользовался ею для оплаты в магазинах.
А в Харькове судили женщину, которая украла товаров в магазине на больше, чем 6000 гривен.
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