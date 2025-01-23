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Перечислял деньги с чужой карточки — в Киеве судили мужчину

23 января 2025 09:16
Виктория Козырь - редактор
В Киеве мужчина из СИЗО завладел чужим банковским счетом
Банковская карточка. Иллюстративное фото: Freepik
Виктория Козырь - редактор

В Киеве судили мужчину, который во время пребывания в СИЗО завладел банковским аккаунтом другого человека. С чужой карты он перечислил крупную сумму денег на другие счета.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Мужчина был осужден и с 2021 года отбывал наказание в исправительной колонии, а затем его перевели в Киевский следственный изолятор для участия в другом судебном процессе.

Там он придумал план для мошенничества: позвонил человеку и представился работником службы безопасности "ПриватБанка" и получил доступ к его банковскому счету через приложение "Приват24".

Далее в период с 13 по 15 июня 2024 года злоумышленник 14 раз осуществил перевод на другие счета на общую сумму 21 220 гривен, нанеся ущерб потерпевшему.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Также он должен оплатить штрафы в размере 51 тысяча гривен и 85 тысяч гривен.

Ранее во Львове судили мужчину, который нашел банковскую карточку в банкомате и воспользовался ею для оплаты в магазинах.

А в Харькове судили женщину, которая украла товаров в магазине на больше, чем 6000 гривен.

Киев мошенничество СИЗО банковские карты банковские счета судебные решения

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10:19 В сети распространили кадры казни украинских военнопленных

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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