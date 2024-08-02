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Пернаті талісмани — ГУР передала зоопарку Києва двох совенят з Харківщини

2 серпня 2024 13:45
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
ГУР передала до Київського зоопарку двох совенят — деталі
Совеня Маґура, якого передала делегація ГУР. Фото: скриншот
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

У п'ятницю, 2 серпня делегати Головного управління розвідки передали до Київського зоопарку двох совенят, яких врятували з Липців Харківської області. Опікою Арея та Маґури займатиметься особисто глава відомства Кирило Буданов. 

Про це повідомляє пресслужба українського оборонного відомства

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свои буданова
Совеня Арей у зоопарку. Джерело: ГУР

Під час бойового завдання поблизу Липців у  Харківській області бійці роти ударних безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБ знайшли пташенят у зруйнованому обстрілами будинку на звільненій території. Голодних та виснажених майбутніх хижаків невідкладно евакуювали.

андрій юсов гур
Андрій Юсов вручає подяки працівникам зоопарку Києва. Джерело: ГУР

"Врятували двох совенят, які без українських захисників загинули б. Власне, наші воїни рятують життя не тільки українських людей, але і братів наших менших", ― каже речник ГУР Андрій Юсов, який передавав птахів зоопарку столиці. 

Бійці охрестили майбутніх "нічних убивць" Ареєм та Маґурою, та передали їх під особисту опіку глави розвідвідомства, Кирила Буданова, який розпорядився поселити пташенят у столичний зоопарк, в якості талісмана та символу ГУР.

арей та маґура гур
Баннер з описом Арея та Маґури біля авіарію з пташками у зоопарку Києва. Джерело ГУР

"Це позиція генерала Буданова, що це має бути спільна радість. І українські діти насамперед матимуть можливість спілкуватися з українськими совками"
, — зазначив Андрій Юсов.

Нагадаємо, раніше спецназ військової розвідки ГУР завдав удару по російському аеродрому "Кувейрес" у Сирії, де тренуються завербовані для війни в Україні найманці Башара Асада. 

Також речник відомства, Андрій Юсов, заявив, що під час удару по аеродрому "Оленья" в Мурманській області Росії було виведено з ладу два стратегічні бомбардувальники-ракетоносії Ту-22. 

Київ тварини Україна Харківська область зоопарк війна в Україні ГУР

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14:57 Великий обмін ув'язнених між Росією та Заходом — у Reuters дізналися деталі договору

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