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Пернатые талисманы — ГУР передала зоопарку Киева двух совят из Харьковской области

2 августа 2024 13:45
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
ГУР передала в Киевский зоопарк двух совят — детали
Совенок Магура, которого передала делегация ГУР. Фото: скриншот
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

В пятницу, 2 августа, делегаты Главного управления разведки передали в Киевский зоопарк двух совят, спасшихся из Липцев Харьковской области. Опекунством Арея и Магуры будет заниматься лично глава ведомства Кирилл Буданов.

Об этом сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства.

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Совенок Арей в зоопарке. Источник: ГУР

Во время боевого задания вблизи Липцев в Харьковской области бойцы роты ударных беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92-й ОШБ обнаружили птенцов в разрушенном обстрелами доме на освобожденной территории. Голодных и истощенных будущих хищников незамедлительно эвакуировали.

андрий юсов гур
Андрей Юсов вручает благодарности работникам зоопарка Киева. Источник: ГУР

"Спасли двух совят, которые без украинских защитников погибли бы. Собственно, наши воины спасают жизнь не только украинских людей, но и братьев наших меньших", ― говорит спикер ГУР Андрей Юсов, который передавал птенцов зоопарку столицы.

Бойцы окрестили будущих "ночных убийц" Ареем и Магурой и передали их под личную опеку главы разведомства, Кирилла Буданова, который распорядился поселить птенцов в столичный зоопарк, в качестве талисмана и символа ГУР.

арей и магура гур
Баннер с описанием Арея и Магуры возле авиарии с птичками в зоопарке Киева. Источник ГУР

"Это позиция генерала Буданова, что это должна быть общая радость. И украинские дети будут, прежде всего, иметь возможность общаться с украинскими совушками", — отметил Андрей Юсов.

Напомним, ранее спецназ военной разведки ГУР нанес удар по российскому аэродрому "Кувейрес" в Сирии, где тренируются завербованные для войны в Украине наемники Башара Асада.

Также спикер ведомства, Андрей Юсов, заявил, что во время удара по аэродрому "Оленья" в Мурманской области России были выведены из строя два стратегических бомбардировщика-ракетоносители Ту-22.

Киев животные Украина Харьковская область зоопарк война в Украине ГУР

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