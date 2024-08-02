ГУР передала в Киевский зоопарк двух совят — детали

Пернатые талисманы — ГУР передала зоопарку Киева двух совят из Харьковской области
В пятницу, 2 августа, делегаты Главного управления разведки передали в Киевский зоопарк двух совят, спасшихся из Липцев Харьковской области. Опекунством Арея и Магуры будет заниматься лично глава ведомства Кирилл Буданов.
Об этом сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства.
ГУР поселило в киевском зоопарке совят из Харьковщины
Во время боевого задания вблизи Липцев в Харьковской области бойцы роты ударных беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92-й ОШБ обнаружили птенцов в разрушенном обстрелами доме на освобожденной территории. Голодных и истощенных будущих хищников незамедлительно эвакуировали.
"Спасли двух совят, которые без украинских защитников погибли бы. Собственно, наши воины спасают жизнь не только украинских людей, но и братьев наших меньших", ― говорит спикер ГУР Андрей Юсов, который передавал птенцов зоопарку столицы.
Бойцы окрестили будущих "ночных убийц" Ареем и Магурой и передали их под личную опеку главы разведомства, Кирилла Буданова, который распорядился поселить птенцов в столичный зоопарк, в качестве талисмана и символа ГУР.
"Это позиция генерала Буданова, что это должна быть общая радость. И украинские дети будут, прежде всего, иметь возможность общаться с украинскими совушками", — отметил Андрей Юсов.
Напомним, ранее спецназ военной разведки ГУР нанес удар по российскому аэродрому "Кувейрес" в Сирии, где тренируются завербованные для войны в Украине наемники Башара Асада.
Также спикер ведомства, Андрей Юсов, заявил, что во время удара по аэродрому "Оленья" в Мурманской области России были выведены из строя два стратегических бомбардировщика-ракетоносители Ту-22.
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