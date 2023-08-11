Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Перші кадри лікарні у Києві, куди влучили уламки ракети: Новини.LIVE на місці події arrow

Перші кадри лікарні у Києві, куди влучили уламки ракети: Новини.LIVE на місці події

11 серпня 2023 12:01
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Дитяча лікарня на Оболоні: наслідки падіння уламків ракети
Дитяча лікарня в Оболонському районі. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Зранку 11 серпня під час повітряної тривоги у Києві були збиті ворожі ракети, уламки від яких впали у кількох районах столиці. Зокрема, вони влучили на територію першої клінічної дитячої лікарні. Ніхто не постраждав, на місці працюють вибухотехніки. 

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події. 

Читайте також:

"На місці працює вибухотехнічна служба та правоохоронці. Уламки ракети потрапили на дах одного з корпусів лікарні, а також на прилеглі території. Ведуться оперативно-слідчі дії. Представники Нацполіції запевнили, що ситуація стабільна", — проінформував кореспондент. 

Уламки ракети
Правоохоронці на місці падіння уламків у Києві 11 серпня. Фото: Новини.LIVE
Дитяча лікарня
Дитяча клінічна лікарня на Оболоні. Фото: Новини.LIVE

За його словами, у лікарні на момент повітряної тривоги були і діти, і медпрацівники. Вони спускалися в укриття. До речі, таблички про укриття розміщені по всій території медичного закладу. 

Після відбою тривоги людей не евакуйовували, всі залишилися на місці. Паніки серед медперсоналу та пацієнтів не було. 

Нагадаємо, 11 серпня Росія вчергове намагалась завдати ракетного удару по Києву. Сили ППО збили ворожі цілі, однак деякі уламки впали в Оболонському районі столиці.

Триває вже 534 доба повномасштабної війни, яку розпочала Росія в Україні. За минулу добу ворог завдав 5 ракетних та 61 авіаційний удар. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

"Таких потужних ліній оборони противника історія воєн ще не бачила", – Чернєв

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз