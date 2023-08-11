Дитяча лікарня на Оболоні: наслідки падіння уламків ракети

Дитяча лікарня в Оболонському районі. Фото: Новини.LIVE

Зранку 11 серпня під час повітряної тривоги у Києві були збиті ворожі ракети, уламки від яких впали у кількох районах столиці. Зокрема, вони влучили на територію першої клінічної дитячої лікарні. Ніхто не постраждав, на місці працюють вибухотехніки.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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"На місці працює вибухотехнічна служба та правоохоронці. Уламки ракети потрапили на дах одного з корпусів лікарні, а також на прилеглі території. Ведуться оперативно-слідчі дії. Представники Нацполіції запевнили, що ситуація стабільна", — проінформував кореспондент.

Правоохоронці на місці падіння уламків у Києві 11 серпня. Фото: Новини.LIVE

Дитяча клінічна лікарня на Оболоні. Фото: Новини.LIVE

За його словами, у лікарні на момент повітряної тривоги були і діти, і медпрацівники. Вони спускалися в укриття. До речі, таблички про укриття розміщені по всій території медичного закладу.

Після відбою тривоги людей не евакуйовували, всі залишилися на місці. Паніки серед медперсоналу та пацієнтів не було.

Нагадаємо, 11 серпня Росія вчергове намагалась завдати ракетного удару по Києву. Сили ППО збили ворожі цілі, однак деякі уламки впали в Оболонському районі столиці.

Триває вже 534 доба повномасштабної війни, яку розпочала Росія в Україні. За минулу добу ворог завдав 5 ракетних та 61 авіаційний удар.