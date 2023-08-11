Детская больница на Оболони: последствия падения обломков ракеты

Детская больница в Оболонском районе. Фото: Новини.LIVE

Утром 11 августа во время воздушной тревоги в Киеве были сбиты вражеские ракеты, обломки которых упали в нескольких районах столицы. В частности, они попали на территорию первой клинической детской больницы. Никто не пострадал, на месте работают взрывотехники.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.

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"На месте работает взрывотехническая служба и правоохранители. Обломки ракеты попали на крышу одного из корпусов больницы, а также на близлежащие территории. Ведутся оперативно-следственные действия. Представители Нацполиции заверили, что ситуация стабильна", — проинформировал корреспондент.

Милиционеры на месте падения обломков в Киеве 11 августа. Фото: Новини.LIVE

Детская клиническая больница на Оболони. Фото: Новини.LIVE

По его словам, в больнице на момент воздушной тревоги находились и дети, и медработники. Они спускались в укрытие. Кстати, таблички об укрытиях размещены по всей территории медицинского учреждения.

После отбоя тревоги людей не эвакуировали, все остались на месте. Паники среди медперсонала и пациентов не было.

Напомним, 11 августа Россия в очередной раз пыталась нанести ракетный удар по Киеву. Силы ПВО сбили неприятельские цели, однако некоторые обломки упали в Оболонском районе столицы.

Идут уже 534 сутки полномасштабной войны, которую начала Россия в Украине. За минувшие сутки враг нанес 5 ракетных и 61 авиационный удар.