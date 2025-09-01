Погода в Києві та області 1 вересня — прогноз на сьогодні

Осінній день. Фото: Новини.LIVE

Перший день осені зустрів киян та гостей столиці теплом. У понеділок, 1 вересня, у Києві та області зберігається суха та сонячна погода.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз погоди у Києві 1 вересня

За даними синоптиків, у Київській області очікується мінлива хмарність, але опадів не прогнозують.

Вітер дутиме з північного сходу зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме +13…+18 °С, а вдень прогріється до +26…+31 °С.

У Києві ніч буде відносно теплою — +16…+18 °С, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +30 °С.

Карта погоди 1 вересня. Фото: meteopost.com

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила, що завтра в деяких областях України пройдуть зливи.

А також синоптики повідомили, коли чекати на перші заморозки цієї осені.

