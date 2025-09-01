Погода в Києві та області 1 вересня — прогноз на сьогодні

Перший день осені потішив киян — яка погода у столиці
Перший день осені зустрів киян та гостей столиці теплом. У понеділок, 1 вересня, у Києві та області зберігається суха та сонячна погода.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Прогноз погоди у Києві 1 вересня
За даними синоптиків, у Київській області очікується мінлива хмарність, але опадів не прогнозують.
Вітер дутиме з північного сходу зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме +13…+18 °С, а вдень прогріється до +26…+31 °С.
У Києві ніч буде відносно теплою — +16…+18 °С, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +30 °С.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила, що завтра в деяких областях України пройдуть зливи.
А також синоптики повідомили, коли чекати на перші заморозки цієї осені.
