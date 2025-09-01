Видео
Главная Киев Первый день осени порадовал киевлян — какая погода в столице

Первый день осени порадовал киевлян — какая погода в столице

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 16:30
Погода в Киеве и области 1 сентября — прогноз на сегодня
Осенний день. Фото: Новини.LIVE

Первый день осени встретил киевлян и гостей столицы теплом. В понедельник, 1 сентября, в Киеве и области сохраняется сухая и солнечная погода.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Читайте также:

Прогноз погоды в Киеве 1 сентября

По данным синоптиков, в Киевской области ожидается переменная облачность, но осадков не прогнозируют.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +13...+18 °С, а днем прогреется до +26...+31 °С.

В Киеве ночь будет относительно теплой — +16...+18 °С, днем столбики термометров поднимутся до +30 °С.

Прогноз погоди 1 вересня
Карта погоды 1 сентября. Фото: meteopost.com

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила, что завтра в некоторых областях Украины пройдут ливни.

А также синоптики сообщили, когда ждать первые заморозки этой осенью.

погода Киев Киевская область прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
