Як виглядатиме McDonald`s на Вокзальній у Києві після реставрації — фото

Рендер оновленого вигляду McDonald`s біля станції метро "Вокзальна". Фото: МакДональдз Україна

В компанії "МакДональдз Україна" показали світлини нового вигляду реконструйованої будівлі на київській станції метро "Вокзальна", де проводять перший за 25 років капітальний ремонт. Сам же новий заклад компанія обіцяє відкрити цьогоріч в листопаді.

Про це розповів директор з розвитку McDonald`s в Україні Віталій Стефурак в інтерв'ю Liga.net.

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Як виглядатиме McDonald`s на Вокзальній

За словами Стефурака, ресторан на "Вокзальній" технологічно застарів. Він давно потребував модернізації, зміни дизайну та навіть ремонту, кажуть в компанії.

"Заклад на Вокзальній площі — один з найстаріших закладів в Україні, тому за багатьма критеріями він дійсно потребував реконструкції", — сказав він.

Проте водночас за рендерами нового закладу, зовнішній вигляд ресторану на Вокзальній площі зміниться не суттєво — як і попередній, він залишиться двоповерховим, а також матиме терасу на другому поверсі.

Рендер оновленого вигляду McDonald`s біля станції метро "Вокзальна". Джерело: "МакДональдз Україна"

Тепер вікно McExpress, яке раніше було розташоване з торцевого боку, буде на центральній частині фасаду, поблизу входу. Заклад матиме невисокий парканчик та літню терасу для відвідувачів.

Інтер'єр отримає зелене освітлення, нові акустичні рішення, поверхні з натуральної деревини та просторі кабінки в залі для більшого комфорту клієнтів. Також в інтер’єрі будуть "золоті штрихи" у фірмовому жовтому кольорі, як натяки на палітру МакДональдз.

Термінали самообслуговування. Джерело: "МакДональдз Україна"

Для зручності клієнтів встановлять USB-роз’єми для заряджання смартфонів. Також буде більше терміналів для самообслуговування, та навіть нововведення — пасажирський ліфт.

Заклад також дотримуватиметься усіх стандартів інклюзивності, зокрема, облаштувавши туалет для людей з інвалідністю, тактильну плитку з написами шрифтом Брайля. А термінали самообслуговування отримають функцію зменшення екрана, аби клієнтам з вадами було легше робити замовлення.

Зауважимо, що McDonald's біля київського вокзалу вперше відкрили 30 березня 1999 року — за 25 років він отримав славу найбільш людного та завантаженого ресторану мережі в країні. З 2014 року, він входив у п'ятірку ресторанів України за відвідуваністю, а 2011 року став другим у світі за кількістю відвідувань — за рік у ньому замовляли 2,5 млн клієнтів.

Нагадаємо, раніше у Києві розпочали знесення будівлі ресторану, заявивши раніше про реконструкцію до кінця осені.

Також в компанії заявляли про наміри відкрити цьогоріч ще шість нових ресторанів.