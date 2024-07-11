Как будет выглядеть McDonald`s на Вокзальной после реставрации

Рендер обновленного вида McDonald`s возле станции метро "Вокзальная". Фото: МакДональдс Украина

В компании "МакДональдс Украина" показали фотографии нового вида реконструированного здания на киевской станции метро "Вокзальная", где проводят первый за 25 лет капитальный ремонт. Само же новое заведение компания обещает открыть в ноябре этого года.

Об этом рассказал директор по развитиюМакДональдс Украина Виталий Стефурак в интервью Liga.net.

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По словам Стефурака, ресторан на "Вокзальной" технологически устарел. Он давно нуждался в модернизации, изменении дизайна и даже ремонте, говорят в компании.

"Заведение на Вокзальной площади — одно из старейших заведений в Украине, поэтому по многим критериям оно действительно нуждалось в реконструкции", — сказал он.

Однако в то же время по рендерам нового заведения внешний вид ресторана на Вокзальной площади изменится не существенно — как и предыдущий, он останется двухэтажным, а также будет иметь террасу на втором этаже.

Рендер обновленного вида McDonald`s возле станции метро "Вокзальная". Источник: "МакДональдс Украина"

Теперь окно McExpress, ранее расположенное с торцевой стороны, будет на центральной части фасада, у входа. Заведение будет иметь невысокий заборчик и летнюю террасу для посетителей.

Интерьер получит зеленое освещение, новые акустические решения, поверхности из натурального дерева и просторные кабинки в зале для большего комфорта клиентов. Также в интерьере будут "золотые штрихи" в фирменном желтом цвете, как намеки на палитру МакДональдз.

Терминалы самообслуживания. Источник: "МакДональдс Украина"

Для удобства клиентов установят USB-разъемы для подзарядки смартфонов. Также будет больше терминалов для самообслуживания и даже нововведения — пассажирский лифт.

Заведение также будет соблюдать все стандарты инклюзивности, в частности, обустроив туалет для людей с инвалидностью, тактильную плитку с надписями шрифтом Брайля. А терминалы самообслуживания получат функцию уменьшения экрана, чтобы клиентам с недостатками было легче делать заказ.

Отметим, что McDonald's возле киевского вокзала впервые открыли 30 марта 1999 года — за 25 лет он снискал славу наиболее людного и загруженного ресторана сети в стране. С 2014 года он входил в пятерку ресторанов Украины по посещаемости, а в 2011 году стал вторым в мире по количеству посещений — за год в нем заказывали 2,5 млн клиентов.

Напомним, ранее в Киеве приступили к сносу здания ресторана, заявив ранее о реконструкции до конца осени.

Также в компании заявляли о намерениях открыть в этом году еще шесть новых ресторанов.