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Перший рівень небезпечності — якою буде погода у Києві завтра

23 березня 2025 15:53
Світлана Силенко - Редактор
Погода у Києві на завтра — прогноз від Укргідрометцентру
Люди йдуть містом під сильною зливою. Фото: Вечірній Київ
Світлана Силенко - Редактор

У Києві та області завтра, 24 березня, можливі небезпечні метеорологічні явища. Також прогнозується дощ та сильний вітер.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

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Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Погода у Києві та області 24 березня

Синоптики попереджають, що 24 березня, у Києві та Київській області буде хмарно та дощитиме. Крім того, можливі небезпечні метеорологічні явища.

У Київській області у понеділок вітер буде південно-східний, у межах 7-12 м/с, вдень пориви сягатимуть 15-18 м/с. Температура повітря по області вночі +2...+7 °C, вдень — +7...+12 °C.

Водночас у Києві вночі температура повітря буде в межах +3...+5 °C. Натомість вдень буде доволі тепло — +10...+12 °C.

Також в Українському гідрометеорологічному центрі попереджають про перший рівень небезпечності — жовтий. А також наголошують, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Раніше Наталка Діденко повідомляла, що 24 березня в деяких областях України дощитиме, а також буде сильний вітер.

Зазначимо, що 23 березня сильних магнітних бур на Землі не буде. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

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