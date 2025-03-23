Погода в Киеве на завтра - прогноз от Укргидрометцентра

Люди идут по городу под сильным ливнем. Фото: Вечерний Киев

В Киеве и области завтра, 24 марта, возможны опасные метеорологические явления. Также прогнозируется дождь и сильный ветер.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

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Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Погода в Киеве и области 24 марта

Синоптики предупреждают, что 24 марта в Киеве и Киевской области будет облачно и дождливо. Кроме того, возможны опасные метеорологические явления.

В Киевской области в понедельник ветер будет юго-восточный, в пределах 7-12 м/с, днем порывы будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха по области ночью +2...+7 °C, днем — +7...+12 °C.

В то же время в Киеве ночью температура воздуха будет в пределах +3...+5 °C. Зато днем будет довольно тепло — +10...+12 °C.

Также в Украинском гидрометеорологическом центре предупреждают о первом уровне опасности — желтый. А также отмечают, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Ранее Наталка Диденко сообщала, что 24 марта в некоторых областях Украины пройдут дожди, а также будет сильный ветер.

Отметим, что 23 марта сильных магнитных бурь на Земле не будет. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.