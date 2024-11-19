Прогноз погоди у Києві завтра, 20 листопада, від Укргідрометцентру

Перший рівень небезпеки — яка погода буде в Києві завтра
Погода у Києві у середу, 20 листопада, буде хмарна з проясненнями. Однак завтра очікується сильний вітер поривами до 15-20 м/с.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода у Києві 20 листопада
Синоптики прогнозують, що завтра у Києві та області буде хмарна погода, але без істотних опадів. Водночас у регіоні очікується сильний південний вітер, 7-12 м/с, а подекуди поривами до 15-20 м/с.
Температура повітря:
- в області вночі від +4 °C до -1 °C, а вдень +7...+12 °C;
- у Києві вночі 0...+2 °C, вдень близько +10 °C.
Крім того, місцевих жителів попереджають про небезпечні метеорологічні явища через сильний вітер. Тому, синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).
Нагадаємо, у Львові 20 листопада синоптики прогнозують хмарну погоду з дощем, який перейде в мокрий сніг. Також у регіоні передбачається сильний вітер до 25 м/с.
Проте 20 листопада погода в більшості регіонів України буде теплою. Однак уже з 21 листопада очікується значне похолодання.
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