Прогноз погоди у Києві завтра, 20 листопада, від Укргідрометцентру

Сильний вітер. Фото: Reuters

Погода у Києві у середу, 20 листопада, буде хмарна з проясненнями. Однак завтра очікується сильний вітер поривами до 15-20 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода у Києві 20 листопада

Синоптики прогнозують, що завтра у Києві та області буде хмарна погода, але без істотних опадів. Водночас у регіоні очікується сильний південний вітер, 7-12 м/с, а подекуди поривами до 15-20 м/с.

Температура повітря:

в області вночі від +4 °C до -1 °C, а вдень +7...+12 °C;

у Києві вночі 0...+2 °C, вдень близько +10 °C.

Крім того, місцевих жителів попереджають про небезпечні метеорологічні явища через сильний вітер. Тому, синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, у Львові 20 листопада синоптики прогнозують хмарну погоду з дощем, який перейде в мокрий сніг. Також у регіоні передбачається сильний вітер до 25 м/с.

Проте 20 листопада погода в більшості регіонів України буде теплою. Однак уже з 21 листопада очікується значне похолодання.