Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Первый уровень опасности — какая погода будет в Киеве завтра arrow

Первый уровень опасности — какая погода будет в Киеве завтра

19 ноября 2024 14:47
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Киеве завтра, 20 ноября, от Укргидрометцентра
Сильный ветер. Фото: Reuters
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Киеве в среду, 20 ноября, будет облачной с прояснениями. Однако завтра ожидается сильный ветер порывами до 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Киеве 20 ноября

Синоптики прогнозируют, что завтра в Киеве и области облачная погода, но без существенных осадков. В регионе ожидается сильный южный ветер 7-12 м/с, а иногда порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • в области ночью от +4 °C до -1 °C, а днем +7...+12 °C;
  • в Киеве ночью 0...+2°C, днем около +10°C.

Кроме того, местных жителей предупреждают об опасных метеорологических явлениях из-за сильного ветра. Поэтому синоптики объявили І уровень опасности (желтый).

погода в Киеве 20 ноября
Скриншот сообщения Укргидрометцентра

Напомним, во Львове 20 ноября синоптики прогнозируют облачную погоду с дождем, который перейдет в мокрый снег. Также в регионе ожидается сильный ветер до 25 м/с.

Однако 20 ноября погода в большинстве регионов Украины будет теплой. Однако уже с 21 ноября ожидается значительное похолодание.

погода Киев синоптик прогноз погоды ветер

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:50 Зеленский рассказал, сколько военных перевелось через "Армия+"

14:48 Зеленский объяснил, почему ВСУ нужен военный омбудсман

14:47 Первый уровень опасности — какая погода будет в Киеве завтра

14:42 Писториус отреагировал на повреждение кабелей в Балтийском море

14:31 Мобилизированный в Одессе языковой активист просит полмиллиона

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

14:30 Зарплаты до 84 000 грн — какие вакансии предлагают в ДТЭК

14:18 Зеленский назвал условие, при котором в Украине пройдут выборы

14:13 Дождь, снег и гололедица — что ожидать от погоды во Львове завтра

14:13 Чиновники МСЭК попались с поличным — СБУ разоблачила схему

14:10 Зеленский объяснил, что отделяет Украину от вступления в НАТО

14:50 Зеленский рассказал, сколько военных перевелось через "Армия+"

14:48 Зеленский объяснил, почему ВСУ нужен военный омбудсман

14:47 Первый уровень опасности — какая погода будет в Киеве завтра

14:42 Писториус отреагировал на повреждение кабелей в Балтийском море

14:31 Мобилизированный в Одессе языковой активист просит полмиллиона

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

14:30 Зарплаты до 84 000 грн — какие вакансии предлагают в ДТЭК

14:18 Зеленский назвал условие, при котором в Украине пройдут выборы

14:13 Дождь, снег и гололедица — что ожидать от погоды во Львове завтра

14:13 Чиновники МСЭК попались с поличным — СБУ разоблачила схему

14:10 Зеленский объяснил, что отделяет Украину от вступления в НАТО

08:16 Тысяча дней войны — сколько журналистов погибло от террора РФ

06:40 В Украине растет стоимость алюминия — цены на цветные металлы

06:30 Цены на ячмень продолжают расти — сколько стоят зерновые

06:15 Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

05:23 Что можно купить на 100 евро — рост курса валют во время войны

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

04:06 Кровавые последствия — масштабные обстрелы РФ с начала войны

00:25 Тысяча дней войны — какие выплаты получали украинцы

17 ноября 2024

22:13 Одесса сквозь боль и руины — 1000 дней войны глазами Новини.LIVE

15 ноября 2024
Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Text

14:06 Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

Text

13:00 Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

Text

12:25 Выступление Зеленского в Европарламенте — прямой эфир Новини.LIVE

Text

10:56 Нардеп заявила, что на Киевщине депутаты не оформили оружие

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

Text

09:56 В Третий ОШБр назвали отличие дронов Украины и России

Text

08:00 Зеленский на передовой и 1000 дней войны — эфир Ранок.LIVE

18 ноября 2024
Text

23:15 В следующем году бюджет на армию будет меньше нынешнего

Text

22:20 Нардеп сообщил, какие законы первые на рассмотрение в Раде

Text

20:51 Южанина сделала заявление о возможном испытании для бюджета

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо