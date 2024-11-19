Прогноз погоды в Киеве завтра, 20 ноября, от Укргидрометцентра

Сильный ветер. Фото: Reuters

Погода в Киеве в среду, 20 ноября, будет облачной с прояснениями. Однако завтра ожидается сильный ветер порывами до 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Киеве 20 ноября

Синоптики прогнозируют, что завтра в Киеве и области облачная погода, но без существенных осадков. В регионе ожидается сильный южный ветер 7-12 м/с, а иногда порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

в области ночью от +4 °C до -1 °C, а днем +7...+12 °C;

в Киеве ночью 0...+2°C, днем около +10°C.

Кроме того, местных жителей предупреждают об опасных метеорологических явлениях из-за сильного ветра. Поэтому синоптики объявили І уровень опасности (желтый).

Скриншот сообщения Укргидрометцентра

Напомним, во Львове 20 ноября синоптики прогнозируют облачную погоду с дождем, который перейдет в мокрый снег. Также в регионе ожидается сильный ветер до 25 м/с.

Однако 20 ноября погода в большинстве регионов Украины будет теплой. Однако уже с 21 ноября ожидается значительное похолодание.