В Україні побудували перший житловий будинок за допомогою 3D-принтера

Перший збудований в Україні будинок завдяки 3D-принтеру. Фото: Михайло Федоров

Український стартап 3D UTU побудувала перший в Україні будинок на 3D-принтері для сім'ї загиблого військового з Ірпеня. Будинок зведено за 58 мотогодин, він має площу 130 квадратних метрів, і був переданий родині безкоштовно.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у п'ятницю, 19 липня.

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Перший в Україні будинок на 3D-принтері

Компанія 3D UTU створила перший в Україні житловий будинок на 3D-принтері для родини загиблого військового з Ірпеня на Київщині.

Відомо, що у 2022 році, під час окупації Ірпеня, будинок родини героя знищили росіяни. Сам захисник загинув у боях за Бахмут того ж року.

Український стартап 3D UTU побудував нове житло для сім'ї чоловіка завдяки 3D-принтеру. Площа будинку — 130 квадратних метрів, його звели за 58 мотогодин, приблизно дві доби роботи принтера. Ключі від нового помешкання передали дружині та дітям загиблого безкоштовно.

"Таке будівництво — це не тільки про швидкість та економічність. Ця технологія також дає можливість зводити енергоефективні та більш екологічні будинки. Це робить її ще більш актуальною для України, яка прагне до стійкого розвитку після війни", — зазначив Федоров.

Допис Федорова. Фото: скриншот

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