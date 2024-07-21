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Перший в Україні будинок на 3D-принтері — ключі від житла передали сім'ї загиблого воїна

21 липня 2024 12:51
Валерія Барановська - редактор
В Україні побудували перший житловий будинок за допомогою 3D-принтера
Перший збудований в Україні будинок завдяки 3D-принтеру. Фото: Михайло Федоров
Валерія Барановська - редактор

Український стартап 3D UTU побудувала перший в Україні будинок на 3D-принтері для сім'ї загиблого військового з Ірпеня. Будинок зведено за 58 мотогодин, він має площу 130 квадратних метрів, і був переданий родині безкоштовно.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у п'ятницю, 19 липня.

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Перший в Україні будинок на 3D-принтері

Компанія 3D UTU створила перший в Україні житловий будинок на 3D-принтері для родини загиблого військового з Ірпеня на Київщині.

Відомо, що у 2022 році, під час окупації Ірпеня, будинок родини героя знищили росіяни. Сам захисник загинув у боях за Бахмут того ж року.

Український стартап 3D UTU побудував нове житло для сім'ї чоловіка завдяки 3D-принтеру. Площа будинку — 130 квадратних метрів, його звели за 58 мотогодин, приблизно дві доби роботи принтера. Ключі від нового помешкання передали дружині та дітям загиблого безкоштовно.

"Таке будівництво — це не тільки про швидкість та економічність. Ця технологія також дає можливість зводити енергоефективні та більш екологічні будинки. Це робить її ще більш актуальною для України, яка прагне до стійкого розвитку після війни", — зазначив Федоров. 

Перший в Україні будинок на 3D-принтері — ключі від житла передали сім'ї загиблого воїна - фото 1
Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, на фронті вже понад рік працюють 30 роботів Vepr від учасників кластера Brave1. Ця унікальна розробка підсилює можливості військових, а також допомагає їм зберегти свої життя.

Раніше ми писали, що у "Дії" з'явиться сервіс "Шлюб онлайн", який дасть можливість одружитися всього за кілька кліків. Аналогів такої розробки немає в жодній країні. Окрім нього, було анонсовано появу ще кількох сервісів.

Михайло Федоров Україна Київська область технології Ірпінь будинок загиблі принтер

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