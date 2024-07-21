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Первый в Украине дом на 3D-принтере — ключи от жилья передали семье погибшего воина

21 июля 2024 12:51
Валерия Барановская - редактор
В Украине построили первый жилой дом с помощью 3D-принтера
Первый в Украине дом, построенный благодаря 3D-принтеру. Фото: Михаил Федоров
Валерия Барановская - редактор

Украинский стартап 3D UTU построил первый в Украине дом на 3D-принтере для семьи погибшего военного из Ирпеня. Дом построен за 58 моточасов, он имеет площадь 130 квадратных метров и был передан семье бесплатно.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в пятницу, 19 июля.

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Первый в Украине дом на 3D-принтере

Компания 3D UTU создала первый в Украине жилой дом на 3D-принтере для семьи погибшего военного из Ирпеня в Киевской области.

Известно, что в 2022 году во время оккупации Ирпеня дом семьи героя уничтожили россияне. Сам защитник погиб в боях за Бахмут в том же году.

Украинский стартап 3D UTU построил новое жилье для семьи мужчины благодаря 3D-принтеру. Площадь дома — 130 квадратных метров, его возвели за 58 моточасов, примерно двое суток работы принтера. Ключи от нового дома передали жене и детям погибшего бесплатно.

"Такое строительство это не только о скорости и экономичности. Эта технология также дает возможность возводить энергоэффективные и более экологичные дома. Это делает ее еще более актуальной для Украины, которая стремится к устойчивому развитию после войны", — отметил Федоров.

Первый в Украине дом на 3D-принтере — ключи от жилья передали семье погибшего воина - фото 1
Публикация Федорова. Фото: скриншот

Напомним, на фронте уже больше года работают 30 роботов Vepr от участников кластера Brave1. Эта уникальная разработка усиливает возможности военных и помогает им сохранить свои жизни.

Ранее мы писали, что у "Дії" появится сервис "Брак онлайн", который даст возможность жениться всего за несколько кликов. Аналогов такой разработки нет ни в одной стране. Кроме него, было анонсировано еще несколько сервисов.

Михаил Федоров Украина Киевская область технологии Ирпень дом погибшие принтер

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