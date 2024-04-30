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Перший візит від 2014 року — герцогиня Единбурзька відвідала Київ

30 квітня 2024 00:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Перший візит від 2014 року — герцогиня Единбурзька відвідала Київ
Герцогиня Единбурзька Софі Гелен поруч із Першою леді України Оленою Зеленською. Фото: Анатолій Степанов/Pool через REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Герцогиня Единбурзька Софі Гелен першою з представників королівської родини побувала в Україні від початку повномасштабної російської агресії. Її візит мав "продемонструвати солідарність з жінками, чоловіками та дітьми, які постраждали від війни".

Про це повідомляє SkyNews у понеділок, 29 квітня.

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Софі Гелен зустрілася з Президентом України Володимиром Зеленським і Першою леді Оленою Зеленською, також побувала біля братської могили в Бучі, де поклала квіти до меморіалу з іменами загиблих, та відвідала кафедральний собор із Першою леді у Києві.

Герцогиня Единбурзька Софі Гелен біля братської могили в Бучі
Герцогиня Единбурзька Софі Гелен біля братської могили в Бучі. Фото: news.sky.com
Перший візит від 2014 року — герцогиня Единбурзька відвідала Київ - фото 2
Герцогиня Единбурзька Софі Гелен біля братської могили в Бучі. Фото: news.sky.com
Герцогиня Единбурзька Софі Гелен з Першою леді Оленою Зеленською в Києві
Герцогиня Единбурзька Софі Гелен з Першою леді Оленою Зеленською. Фото: news.sky.com

Крім того, герцогиня зустрілася з тими, хто став жертвою сексуального насильства й тортур в результаті російської агресії. Також провела зустріч з дітьми, які повернулися в Україну після депортації в Росію, та познайомилася з жінками-волонтерами, які надавали дітям психологічну підтримку.

Герцогиня Единбурзька Софі Гелен зустрілася з дітьми в Києві
Герцогиня Единбурзька Софі Гелен зустрілася з дітьми. Фото: news.sky.com
Герцогиня Единбурзька Софі Гелен зустрілася з дітьми в Києві
Герцогиня Единбурзька Софі Гелен зустрілася з дітьми. Фото: news.sky.com

За словами герцогині, "жінки та дівчата платять найвищу ціну з погляду людських втрат", у випадку, коли їх шантажують і використовують як зброю.

"Зґвалтування використовується для приниження гідності, приниження та руйнування, і ми повинні краще намагатися запобігти цьому. Я зустрічалася з жертвами сексуального насильства та конфлікту. Я дякую їм за ту чесність, коли вони розповіли мені, що з ними сталося. Їхні історії сумні... Але я ціную їхній час і їхню відкритість", — зазначила Софі Гелен.

Герцогиня Единбурзька Софі Гелен у Києві
Герцогиня Единбурзька Софі Гелен. Фото: news.sky.com

Нагадаємо, що в понеділок, 29 квітня, до Києва також приїжджав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським і обговорив військову допомогу нашій державі, підготовку до липневого саміту НАТО та взаємодію України з країнами-союзниками.

Також ми писали, що в понеділок, 22 квітня, відвідала Київ двопартійна делегація Конгресу США. Це стало ще одним кроком підтримки України з боку Сполучених Штатів.

Володимир Зеленський
Київ
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Олена Зеленська
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