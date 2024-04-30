Первый визит с 2014 года — герцогиня Эдинбургская посетила Киев

Герцогиня Эдинбургская Софи Гелен рядом с Первой леди Украины Еленой Зеленской. Фото: Анатолий Степанов/Pool через REUTERS

Герцогиня Эдинбургская Софи Гелен первой из представителей королевской семьи побывала на Украине с начала полномасштабной российской агрессии. Ее визит должен был "продемонстрировать солидарность с женщинами, мужчинами и детьми, пострадавшими от войны".

Об этом сообщает SkyNews в понедельник, 29 апреля.

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Софи Гелен встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Первой леди Еленой Зеленской, также побывала у братской могилы в Буче, где возложила цветы к мемориалу с именами погибших, и посетила кафедральный собор с Первой леди в Киеве.

Герцогиня Эдинбургская Софи Гелен у братской могилы в Буче. Фото: news.sky.com

Герцогиня Эдинбургская Софи Гелен у братской могилы в Буче. Фото: news.sky.com

Герцогиня Эдинбургская Софи Гелен из Первой леди Еленой Зеленской. Фото: news.sky.com

Кроме того, герцогиня встретилась с теми, кто стал жертвой сексуального насилия и пыток в результате российской агрессии. Также провела встречу с детьми, вернувшимися в Украину после депортации в Россию, и познакомилась с женщинами-волонтерами, которые оказывали детям психологическую поддержку.

Герцогиня Эдинбургская Софи Гелен встретилась с детьми. Фото: news.sky.com

Герцогиня Эдинбургская Софи Гелен встретилась с детьми. Фото: news.sky.com

По словам герцогини, "женщины и девушки платят высокую цену с точки зрения человеческих потерь", в случае, когда их шантажируют и используют как оружие.

"Изнасилование используется для унижения достоинства, унижения и разрушения, и мы должны лучше пытаться предотвратить это. Я встречалась с жертвами сексуального насилия и конфликта. Я благодарю их за ту честность, когда они рассказали мне, что с ними произошло. Их истории печальны... Но я ценю их время и их открытость", — отметила Софи Гелен.

Герцогиня Эдинбургская Софи Гелен. Фото: news.sky.com

Напомним, что в понедельник, 29 апреля, в Киев также приезжал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил военную помощь нашему государству, подготовку к июльскому саммиту НАТО и взаимодействие Украины со странами-союзниками.

Также мы писали, что в понедельник, 22 апреля, посетила Киев двухпартийная делегация Конгресса США. Это стало еще одним шагом в поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов.