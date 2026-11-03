Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Петропавлівська Борщагівка: за проникнення в будинок пропонували 10 тисяч доларів

Петропавлівська Борщагівка: за проникнення в будинок пропонували 10 тисяч доларів

Ua ru
3 листопада 2026 14:18
За проникнення в будинок на Борщагівці пропонували 10 тисяч доларів Новини.LIVE/Діана Шликова
Петропавлівська Борщагівка.Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Засновник "Християнського корпусу" Олексій Середюк стверджує, що за сутички у Петропавлівській Борщагівці деяким людям нібито платили по 100 доларів, а за проникнення до будинку пропонували грошову винагороду —10 тисяч доларів. За його словами, організатори підготували яйця та каміння, а учасника обіцяли відсутність покарання за дії.

Про це він повідомив у дописі на Facebook, передає Новини.LIVE.

Реклама

Середюк заявив про можливу оплату учасникам сутичок

Засновник "Християнського корпусу" Олексій Середюк заявив, що сутичка в Петропавлівській Борщагівці ввечері 2 листопада відбулась за допомогою найманих людей. За його словами, лише за участь їм пропонували 100 доларів, а за те, щоб зайти до будинку аж 10 тисяч доларів. Він стверджує, що організатори сутички заздалегідь приготували все необхідне: яйця, каміння. А учасникам заявили, що вони не понесуть відповідальності за скоєне.

Однак Середюк наголошує, що не всі присутні прийшли за грошовою винагородою. Серед них були й місцеві жителі, які виявили інтерес до резонансної ситуації, що поширилась інтернетом. На його думку, за цим стоїть "організація сили всередині України".

"Єдине чого не можу зрозуміти: акція спрямована саме на розхитування ситуації в країні. Організатори знали і не боялися.За моєю інформацією за організацією стоять сили, представлені в Україні, а не за її межами. Запитання до відповідних служб. Ви ж все бачили і знали зарання про це? Все на контролі? То чому ж немає затримань? Хто розхитує країну? І хто дав вказівку?", — повідомив він.

Читайте також:
Петропавлівська Борщагівка: за проникнення в будинок пропонували 10 тисяч доларів - фото 1
Листування з організатором. Скриншот: Християнський корпус
Петропавлівська Борщагівка: за проникнення в будинок пропонували 10 тисяч доларів - фото 2
Листування з організатором. Скриншот: Християнський корпус
Петропавлівська Борщагівка: за проникнення в будинок пропонували 10 тисяч доларів - фото 3
Допис Християнського корпусу. Скриншот: Facebook

Ми писали, що очільник ОП Кирило Буданов прокоментував резонансну подію. На його думку, ситуація в Петропавлівській Борщагівці на Київщині відбулась "не без впливу". Він повідомив, що відповідні органи вже почали розслідування, а ініціаторів події обов’язково встановлять і покарають.

Новини.LIVE інформували, що омбудсман України Дмитро Лубінець також відреагував на сутичку в Петропавлівській Борщагівці Київської області. Він закликає не робити передчасних висновків та не допустити внутрішнього протистояння серед українців.

Київ конфлікт Київська область військові цивільні Петропавлівська Борщагівка
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації