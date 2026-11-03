Петропавлівська Борщагівка.Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Засновник "Християнського корпусу" Олексій Середюк стверджує, що за сутички у Петропавлівській Борщагівці деяким людям нібито платили по 100 доларів, а за проникнення до будинку пропонували грошову винагороду —10 тисяч доларів. За його словами, організатори підготували яйця та каміння, а учасника обіцяли відсутність покарання за дії.

Про це він повідомив у дописі на Facebook, передає Новини.LIVE.

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Середюк заявив про можливу оплату учасникам сутичок

Засновник "Християнського корпусу" Олексій Середюк заявив, що сутичка в Петропавлівській Борщагівці ввечері 2 листопада відбулась за допомогою найманих людей. За його словами, лише за участь їм пропонували 100 доларів, а за те, щоб зайти до будинку аж 10 тисяч доларів. Він стверджує, що організатори сутички заздалегідь приготували все необхідне: яйця, каміння. А учасникам заявили, що вони не понесуть відповідальності за скоєне.

Однак Середюк наголошує, що не всі присутні прийшли за грошовою винагородою. Серед них були й місцеві жителі, які виявили інтерес до резонансної ситуації, що поширилась інтернетом. На його думку, за цим стоїть "організація сили всередині України".

"Єдине чого не можу зрозуміти: акція спрямована саме на розхитування ситуації в країні. Організатори знали і не боялися.За моєю інформацією за організацією стоять сили, представлені в Україні, а не за її межами. Запитання до відповідних служб. Ви ж все бачили і знали зарання про це? Все на контролі? То чому ж немає затримань? Хто розхитує країну? І хто дав вказівку?", — повідомив він.

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Листування з організатором. Скриншот: Християнський корпус

Листування з організатором. Скриншот: Християнський корпус

Допис Християнського корпусу. Скриншот: Facebook

Ми писали, що очільник ОП Кирило Буданов прокоментував резонансну подію. На його думку, ситуація в Петропавлівській Борщагівці на Київщині відбулась "не без впливу". Він повідомив, що відповідні органи вже почали розслідування, а ініціаторів події обов’язково встановлять і покарають.

Новини.LIVE інформували, що омбудсман України Дмитро Лубінець також відреагував на сутичку в Петропавлівській Борщагівці Київської області. Він закликає не робити передчасних висновків та не допустити внутрішнього протистояння серед українців.