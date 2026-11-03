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Главная Киев Петропавловская Борщаговка: за проникновение в дом предлагали 10 тысяч долларов

Петропавловская Борщаговка: за проникновение в дом предлагали 10 тысяч долларов

Ua ru
3 ноября 2026 14:18
За проникновение в дом на Борщаговке предлагали 10 тысяч долларов Новини.LIVE/Диана Шлыкова
Петропавловская Борщаговка. Фото: Новини.LIVE/Диана Шлыкова

Основатель "Христианского корпуса" Алексей Середюк утверждает, что за столкновения в Петропавловской Борщаговке некоторым людям якобы платили по 100 долларов, а за проникновение в дом предлагали денежное вознаграждение —10 тысяч долларов. По его словам, организаторы подготовили яйца и камни, а участникам обещали, что их действия останутся безнаказанными.

Об этом он сообщил в посте на Facebook, передает Новини.LIVE.

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Середюк заявил о возможной оплате участникам столкновений

Основатель "Христианского корпуса" Алексей Середюк заявил, что столкновение в Петропавловской Борщаговке вечером 2 ноября произошло с участием наемников. По его словам, только за участие им предлагали 100 долларов, а за то, чтобы зайти в дом, — целых 10 тысяч долларов. Он утверждает, что организаторы столкновения заранее подготовили все необходимое: яйца, камни. А участникам заявили, что они не понесут ответственности за содеянное.

Однако Середюк подчеркивает, что не все присутствующие пришли за денежным вознаграждением. Среди них были и местные жители, проявившие интерес к резонансной ситуации, которая распространилась в интернете. По его мнению, за этим стоит "силовая организация внутри Украины".

"Единственное, чего не могу понять: акция направлена именно на дестабилизацию ситуации в стране. Организаторы знали об этом и не боялись. По моей информации, за организацией стоят силы, представленные в Украине, а не за ее пределами. Вопрос к соответствующим службам. Вы же всё видели и знали об этом заранее? Всё под контролем? Так почему же нет задержаний? Кто расшатывает страну? И кто дал указание?», — сообщил он.

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Пост "Христианского корпуса". Скриншот: Facebook

Мы писали, что глава ОП Кирилл Буданов прокомментировал резонансное событие. По его мнению, ситуация в Петропавловской Борщаговке в Киевской области произошла "не без постороннего влияния". Он сообщил, что соответствующие органы уже начали расследование, а инициаторов происшествия обязательно установят и накажут.

Новини.LIVE сообщали, что омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец также отреагировал на столкновение в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Он призывает не делать поспешных выводов и не допускать внутреннего противостояния среди украинцев.

Киев конфликт Киевская область военные гражданские Петропавловская Борщаговка
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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