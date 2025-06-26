Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Пʼяна киянка скоїла смертельне ДТП — як її покарав суд

Пʼяна киянка скоїла смертельне ДТП — як її покарав суд

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 14:09
У Києві пʼяна жінка влаштувала ДТП із загиблими — що вирішив суд
ДТП у Києві. Фото: t.me/kyiv_pro_office
Ключові моменти Деталі справи Як її покарав суд

У Києві жінка в стані алкогольного спʼяніння вчинила дорожньо-транспортну пригоду, керуючи автомобілем Tesla. Внаслідок аварії загинуло двоє її пасажирів. Киянку визнали винною та призначили покарання.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

ДТП сталася вночі 28 грудня минулого року. Водійка Tesla Model 3, здійснюючи поворот ліворуч на вулиці Василя Липківського, втратила контроль над авто. Внаслідок цього транспортний засіб виїхав на тротуар, врізався в огорожу та перекинувся.

ДТП у Києві 28 грудня
ДТП у Києві. Фото: t.me/kyiv_pro_office

У результаті аварії загинули 40-річний пасажир та 41-річна пасажирка автомобіля. Експертиза показала, що у жінки було 3,16 проміле алкоголю.

ДТП у Києві за участю авто Tesla
ДТП у Києві. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Під час судового засідання фігурантка визнала свою провину та частково відшкодувала родинам постраждалим завдану шкоду. 

Як її покарав суд

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури судом оголошено обвинувальний вирок 41-річній жінці у скоєнні ДТП у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель двох її пасажирів", — йдеться у повідомленні.

Жінку засудили до семи років позбавлення волі із позбавленням права керування транспортними засобами на вісім років.

null
Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львівській області службове авто поліції зачепило підлітка, який переходив дорогу на пішохідному переході.

А у Черкаській області військовослужбовець ТЦК збив жінку та втік з місця ДТП. Потерпілу госпіталізували до лікарні.

ДТП Київ аварія Tesla прокуратура автомобіль
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації