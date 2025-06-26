У Києві пʼяна жінка влаштувала ДТП із загиблими — що вирішив суд

ДТП у Києві. Фото: t.me/kyiv_pro_office

У Києві жінка в стані алкогольного спʼяніння вчинила дорожньо-транспортну пригоду, керуючи автомобілем Tesla. Внаслідок аварії загинуло двоє її пасажирів. Киянку визнали винною та призначили покарання.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

ДТП сталася вночі 28 грудня минулого року. Водійка Tesla Model 3, здійснюючи поворот ліворуч на вулиці Василя Липківського, втратила контроль над авто. Внаслідок цього транспортний засіб виїхав на тротуар, врізався в огорожу та перекинувся.

ДТП у Києві. Фото: t.me/kyiv_pro_office

У результаті аварії загинули 40-річний пасажир та 41-річна пасажирка автомобіля. Експертиза показала, що у жінки було 3,16 проміле алкоголю.

ДТП у Києві. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Під час судового засідання фігурантка визнала свою провину та частково відшкодувала родинам постраждалим завдану шкоду.

Як її покарав суд

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури судом оголошено обвинувальний вирок 41-річній жінці у скоєнні ДТП у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель двох її пасажирів", — йдеться у повідомленні.

Жінку засудили до семи років позбавлення волі із позбавленням права керування транспортними засобами на вісім років.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львівській області службове авто поліції зачепило підлітка, який переходив дорогу на пішохідному переході.

А у Черкаській області військовослужбовець ТЦК збив жінку та втік з місця ДТП. Потерпілу госпіталізували до лікарні.