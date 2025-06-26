У Києві пʼяна жінка влаштувала ДТП із загиблими — що вирішив суд

Пʼяна киянка скоїла смертельне ДТП — як її покарав суд
У Києві жінка в стані алкогольного спʼяніння вчинила дорожньо-транспортну пригоду, керуючи автомобілем Tesla. Внаслідок аварії загинуло двоє її пасажирів. Киянку визнали винною та призначили покарання.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram.
Деталі справи
ДТП сталася вночі 28 грудня минулого року. Водійка Tesla Model 3, здійснюючи поворот ліворуч на вулиці Василя Липківського, втратила контроль над авто. Внаслідок цього транспортний засіб виїхав на тротуар, врізався в огорожу та перекинувся.
У результаті аварії загинули 40-річний пасажир та 41-річна пасажирка автомобіля. Експертиза показала, що у жінки було 3,16 проміле алкоголю.
Під час судового засідання фігурантка визнала свою провину та частково відшкодувала родинам постраждалим завдану шкоду.
Як її покарав суд
"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури судом оголошено обвинувальний вирок 41-річній жінці у скоєнні ДТП у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель двох її пасажирів", — йдеться у повідомленні.
Жінку засудили до семи років позбавлення волі із позбавленням права керування транспортними засобами на вісім років.
Нагадаємо, у Львівській області службове авто поліції зачепило підлітка, який переходив дорогу на пішохідному переході.
А у Черкаській області військовослужбовець ТЦК збив жінку та втік з місця ДТП. Потерпілу госпіталізували до лікарні.
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