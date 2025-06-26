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Главная Киев Пьяная киевлянка совершила смертельное ДТП — как ее наказал суд

Пьяная киевлянка совершила смертельное ДТП — как ее наказал суд

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Дата публикации 26 июня 2025 14:09
В Киеве пьяная женщина устроила ДТП с погибшими — что решил суд
ДТП в Киеве. Фото: t.me/kyiv_pro_office
Ключові моменти Детали дела Как ее наказал суд

В Киеве женщина в состоянии алкогольного опьянения совершила дорожно-транспортное происшествие, управляя автомобилем Tesla. В результате аварии погибли двое ее пассажиров. Киевлянку признали виновной и назначили наказание.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram.

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Детали дела

ДТП произошло ночью 28 декабря прошлого года. Водителька Tesla Model 3, осуществляя поворот налево на улице Василия Липкивского, потеряла контроль над авто. В результате транспортное средство выехало на тротуар, врезалось в ограждение и перевернулось.

ДТП у Києві 28 грудня
ДТП в Киеве. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В результате аварии погибли 40-летний пассажир и 41-летняя пассажирка автомобиля. Экспертиза показала, что у женщины было 3,16 промилле алкоголя.

ДТП у Києві за участю авто Tesla
ДТП в Киеве. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Во время судебного заседания фигурантка признала свою вину и частично возместила семьям пострадавших нанесенный ущерб.

Как ее наказал суд

"При поддержании публичного обвинения прокурорами Киевской городской прокуратуры судом объявлен обвинительный приговор 41-летней женщине в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель двух ее пассажиров", — говорится в сообщении.

Женщину приговорили к семи годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на восемь лет.

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Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, во Львовской области служебное авто полиции задело подростка, который переходил дорогу на пешеходном переходе.

А в Черкасской области военнослужащий ТЦК сбил женщину и скрылся с места ДТП. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

ДТП Киев авария Tesla прокуратура автомобиль
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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