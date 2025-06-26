В Киеве пьяная женщина устроила ДТП с погибшими — что решил суд

Пьяная киевлянка совершила смертельное ДТП — как ее наказал суд
В Киеве женщина в состоянии алкогольного опьянения совершила дорожно-транспортное происшествие, управляя автомобилем Tesla. В результате аварии погибли двое ее пассажиров. Киевлянку признали виновной и назначили наказание.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram.
Детали дела
ДТП произошло ночью 28 декабря прошлого года. Водителька Tesla Model 3, осуществляя поворот налево на улице Василия Липкивского, потеряла контроль над авто. В результате транспортное средство выехало на тротуар, врезалось в ограждение и перевернулось.
В результате аварии погибли 40-летний пассажир и 41-летняя пассажирка автомобиля. Экспертиза показала, что у женщины было 3,16 промилле алкоголя.
Во время судебного заседания фигурантка признала свою вину и частично возместила семьям пострадавших нанесенный ущерб.
Как ее наказал суд
"При поддержании публичного обвинения прокурорами Киевской городской прокуратуры судом объявлен обвинительный приговор 41-летней женщине в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель двух ее пассажиров", — говорится в сообщении.
Женщину приговорили к семи годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на восемь лет.
Напомним, во Львовской области служебное авто полиции задело подростка, который переходил дорогу на пешеходном переходе.
А в Черкасской области военнослужащий ТЦК сбил женщину и скрылся с места ДТП. Пострадавшую госпитализировали в больницу.
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