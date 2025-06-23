У Києві оштрафували водія електросамоката за п’яну їзду

П’яна їзда на електросамокаті — суд у Києві виніс штраф чоловіку
Печерський районний суд Києва оголосив вирок щодо чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння керував електросамокатом. Його покарали за керування транспортним засобом у нетверезому стані.
Про це стало відомо із вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.
У Києві покарали чоловіка за керування в нетверезому стані
Інцидент стався в ніч на 8 травня 2025 року на вулиці Бастіонна, 1. Правоохоронці зупинили водія самоката Jet, у якого прилад Drager Alcotest виявив 1,01 проміле алкоголю.
Захист наполягав на закритті справи, посилаючись на те, що електросамокат не є транспортним засобом у розумінні чинних Правил дорожнього руху. Сам порушник також відкинув свою відповідальність.
Однак суд відхилив ці аргументи. Суддя зазначив, що будь-який транспорт, оснащений двигуном, незалежно від його об’єму, підпадає під категорію механічного транспортного засобу. А отже, водій електросамоката вважається учасником дорожнього руху і зобов’язаний дотримуватись ПДР.
У результаті чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень і на рік позбавили права керування транспортними засобами. А ще чоловік заплатить 605,6 грн судового збору.
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