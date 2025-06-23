У Києві оштрафували водія електросамоката за п’яну їзду

Чоловік біля самоката. Фото: Pexels

Печерський районний суд Києва оголосив вирок щодо чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння керував електросамокатом. Його покарали за керування транспортним засобом у нетверезому стані.

Про це стало відомо із вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

У Києві покарали чоловіка за керування в нетверезому стані

Інцидент стався в ніч на 8 травня 2025 року на вулиці Бастіонна, 1. Правоохоронці зупинили водія самоката Jet, у якого прилад Drager Alcotest виявив 1,01 проміле алкоголю.

Захист наполягав на закритті справи, посилаючись на те, що електросамокат не є транспортним засобом у розумінні чинних Правил дорожнього руху. Сам порушник також відкинув свою відповідальність.

Однак суд відхилив ці аргументи. Суддя зазначив, що будь-який транспорт, оснащений двигуном, незалежно від його об’єму, підпадає під категорію механічного транспортного засобу. А отже, водій електросамоката вважається учасником дорожнього руху і зобов’язаний дотримуватись ПДР.

У результаті чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень і на рік позбавили права керування транспортними засобами. А ще чоловік заплатить 605,6 грн судового збору.

Нагадаємо, в Одесі судили військовослужбовця, який застрелив побратима.

Також в Дніпрі батьки судилися проти своєї доньки та її чоловіка через будинок.