В Киеве оштрафовали водителя электросамоката за пьяную езду

Мужчина возле самоката. Фото: Pexels

Печерский районный суд Киева огласил приговор в отношении мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения управлял электросамокатом. Его наказали за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Об этом стало известно из приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Инцидент произошел в ночь на 8 мая 2025 года на улице Бастионная, 1. Правоохранители остановили водителя самоката Jet, у которого прибор Drager Alcotest обнаружил 1,01 промилле алкоголя.

Защита настаивала на закрытии дела, ссылаясь на то, что электросамокат не является транспортным средством в понимании действующих Правил дорожного движения. Сам нарушитель также отверг свою ответственность.

Однако суд отклонил эти аргументы. Судья отметил, что любой транспорт, оснащенный двигателем, независимо от его объема, подпадает под категорию механического транспортного средства. А значит, водитель электросамоката считается участником дорожного движения и обязан соблюдать ПДД.

В результате мужчину оштрафовали на 17 тысяч гривен и на год лишили права управления транспортными средствами. А еще мужчина заплатит 605,6 грн судебного сбора.

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