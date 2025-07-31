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Головна Київ Під час атаки РФ на Київ поранено найбільше дітей з початку війни

Під час атаки РФ на Київ поранено найбільше дітей з початку війни

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 10:41
Окупанти поранили найбільшу кількість дітей у Києві за ніч
Розбір завалів у Києві 31 липня. Фото: ДСНС

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що у ніч проти 31 липня російські окупанти поранили девʼять дітей. За його словами, це найбільша кількість травмованих неповнолітніх за одну ніч в столиці з початку повномасштабного вторгнення.

Про це Віталій Кличко повідомив у Telegram.

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Кличко побував на місцях російських ударів. За його словами, наразі відомо про шістьох загиблих мешканців Києва, зокрема шестирічного хлопчика.

Мер зазначив, що наразі розгорнуті штаби, де надається допомога. 

"Серед постраждалих девʼять дітей. Це найбільша кількість поранених дітей за одну ніч у Києві від початку повномасштабної війни", — додав Кличко.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російські окупанти у ніч проти 31 липня запустили 317 засобів повітряного нападу.

А Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у Києві є численні пошкодження житлової інфраструктури.

Віталій Кличко Київ діти Україна обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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