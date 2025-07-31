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Главная Киев Во время атаки на Киев ранено больше всего детей с начала войны

Во время атаки на Киев ранено больше всего детей с начала войны

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 10:41
Оккупанты ранили наибольшее количество детей в Киеве за ночь
Разбор завалов в Киеве 31 июля. Фото: ГСЧС

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в ночь на 31 июля российские оккупанты ранили девять детей. По его словам, это самое большое количество травмированных несовершеннолетних за одну ночь в столице с начала полномасштабного вторжения.

Об этом Виталий Кличко сообщил в Telegram.

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Кличко побывал на местах российских ударов. По его словам, сейчас известно о шести погибших жителях Киева, в том числе шестилетнего мальчика.

Мэр отметил, что сейчас развернуты штабы, где оказывается помощь.

"Среди пострадавших девять детей. Это самое большое количество раненых детей за одну ночь в Киеве с начала полномасштабной войны", — добавил Кличко.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские оккупанты в ночь на 31 июля запустили 317 средств воздушного нападения.

А Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в Киеве есть многочисленные повреждения жилой инфраструктуры.

Виталий Кличко Киев дети Украина обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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