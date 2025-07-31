Оккупанты ранили наибольшее количество детей в Киеве за ночь

Разбор завалов в Киеве 31 июля. Фото: ГСЧС

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в ночь на 31 июля российские оккупанты ранили девять детей. По его словам, это самое большое количество травмированных несовершеннолетних за одну ночь в столице с начала полномасштабного вторжения.

Об этом Виталий Кличко сообщил в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Обстрел Киева 31 июля

Кличко побывал на местах российских ударов. По его словам, сейчас известно о шести погибших жителях Киева, в том числе шестилетнего мальчика.

Мэр отметил, что сейчас развернуты штабы, где оказывается помощь.

"Среди пострадавших девять детей. Это самое большое количество раненых детей за одну ночь в Киеве с начала полномасштабной войны", — добавил Кличко.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские оккупанты в ночь на 31 июля запустили 317 средств воздушного нападения.

А Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в Киеве есть многочисленные повреждения жилой инфраструктуры.