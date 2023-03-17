Під час операції на Київщині медик залишила серветку в тілі дитини: деталі

Проведення операції

Ювенальні прокурори Бориспільської окружної прокуратури отримали інформацію про підозру лікаря у неналежному виконанні професійних обов'язків медичним працівником. Слідство встановило, що 7-річному хлопчику було проведено оперативне втручання у одній із лікарень області.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора .

Медик припустився помилки

Однак після виписки з медустанови дитина скаржилася на погане самопочуття. Батьки доставили хлопчика до НДСЛ "Охматдит", де йому провели повторне оперативне втручання. У ході процедури медичний персонал дістав із тіла дитини шматок серветки, який залишили після початкової операції.

Ця подія знаходиться на стадії досудового розслідування, яке проводиться Бориспільським райуправлінням ГУ Нацполіції у Київській області. Розслідування спрямоване встановлення всіх обставин і виявлення винних осіб. Лікар, підозрюваний у неналежному виконанні професійних обов'язків, буде підданий судовому переслідуванню відповідно до українського кримінального законодавства.

Нагадаємо, що археологи виявили в ізраїльському місті Мегіддо поховання, в якому лежать останки людини, яка перенесла операцію на черепі , ймовірно, найдавнішу на Близькому Сході. Поховання знайшли ще 2016 року, а у ньому — останки двох людей, похованих разом.