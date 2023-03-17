Во время операции в Киевской области медик оставила салфетку в теле ребенка: детали

Проведение операции

Ювенальные прокуроры Бориспольской окружной прокуратуры получили информацию о подозрении врача в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей медицинским работником. Следствие установило, что 7-летнему мальчику было проведено оперативное вмешательство в одной из больниц области.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Медик допустил ошибку

Однако после выписки из медучреждения ребенок жаловался на плохое самочувствие. Родители доставили мальчика в НДСЛ "Охматдет", где ему провели повторное оперативное вмешательство. В ходе процедуры медицинский персонал достал из тела ребенка кусок салфетки, который был оставлен после первоначальной операции.

Данное происшествие находится на стадии досудебного расследования, которое проводится Бориспольским райуправлением ГУ Нацполиции в Киевской области. Расследование направлено на установление всех обстоятельств произошедшего и выявление виновных лиц. Врач, подозреваемый в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей, будет подвергнут судебному преследованию в соответствии с украинским уголовным законодательством.

Напомним, что археологи обнаружили в израильском городе Мегиддо захоронение, в котором лежат останки человека, перенесшего операцию на черепе, вероятно, древнейшую на Ближнем Востоке. Захоронение нашли еще в 2016 году, а в нем — останки двух человек, похороненных вместе.