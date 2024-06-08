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Під Києвом чоловік у військовій формі дістав ніж та почав кидатись на касирку — відео

8 червня 2024 18:52
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Чоловік у військовій формі дістав ніж та почав кидатись на касирку АЗС на трасі у Броварах — відео
Чоловік у військовій формі кидається на касирку. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

На Київщині на трасі у Броварському районі стався інцидент за участю чоловіка у військовій формі. Він зайшов на АЗС, дістав ніж і почав погрожувати касирці.

Відповідне відео з'явилося в мережі.

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У мережі повідомляють, що чоловік нібито був п'яним. Він увійшов у приміщення з гучно увімкненою музикою у колонці.

На прохання вимкнути музику чоловік не відреагував. Ба більше, згодом він почав кидатися на касирку.

Тим часом, у ЗМІ шириться інформація, що правоохоронці нібито відмовилися шукати чоловіка. Мовляв, його могли спровокувати.

Нагадаємо, раніше столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо наруги над могилою українського військового Андрія Пільщикова. Наразі поліція проводить слідчі дії.

Додамо, раніше з могили льотчика невідомі вперше поцупили бойові шеврони. Їх на знак поваги та вдячності залишили його бойові побратими. Дівчина загиблого воїна Меланія Подоляк вимагала їх повернути.  

Бровари
Київ
АЗС
військові
інцидент

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