Мужчина в военной форме достал нож и начал бросаться на кассиршу АЗС на трассе в Броварах.

Мужчина в военной форме бросается на кассира. Фото: скриншот

На Киевщине на трассе в Броварском районе произошел инцидент с участием мужчины в военной форме. Он зашел на АЗС, достал нож и начал угрожать кассирше.

Соответствующее видео появилось в сети.

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В сети сообщают, что мужчина якобы был пьян. Он вошел в помещение с громко включенной музыкой в колонке.

На просьбу выключить музыку мужчина не отреагировал. Более того, впоследствии он начал бросаться на кассиршу.

Между тем в СМИ распространяется информация, что правоохранители якобы отказались искать мужчину. Мол, его могли спровоцировать.

Напомним, ранее столичные правоохранители начали уголовное производство по поводу надругательства над могилой украинского военного Андрея Пильщикова. Полиция проводит следственные действия.

Добавим, ранее с могилы летчика неизвестные впервые украли боевые шевроны . Их в знак уважения и благодарности оставили его боевые собратья. Девушка погибшего воина Мелания Подоляк потребовала их вернуть.