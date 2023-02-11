У Бучанському районі 31-річний чоловік розбещував неповнолітню

Поліція затримала статевого хулігана

У Бучанському районі Київської області чоловік вчиняв розпусні дії щодо неповнолітньої дівчинки. Згодом виявили ще двох жертв.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

Статевий злочин проти неповнолітньої

Поліція отримала інформацію від батьків 11-річної мешканки Бучанського району Київської області про те, що дорослий чоловік вчиняв щодо неї розпусні дії.

Постраждала повідомила, що незнайомець демонстрував їй “непристойності”.

Поліція, виїхавши на місце злочину, оперативно затримала зловмисника, яким виявився 31-річний місцевий мешканець.

Інші жертви

Пізніше з’ясувалося, що того ж дня підозрюваний вчиняв розпусні дії ще щодо двох жінок.

Чоловіку оголосили підозру за вчинення хуліганських дій (ч. 1 ст. 296 ККУ).

Нагадаємо, у Києві 74-річний мешканець Києва розбещував 8-річну дівчинку. Його засудили до п'яти років позбавлення волі.

Додамо, що на Одещині засудили 54-річного чоловіка, який з весни 2020 року по грудень 2021 року за місцем мешкання систематично вчиняв розпусні дії стосовно 12-річної доньки своєї співмешканки.

Фото: поліція Київської області