В Бучанском районе 31-летний мужчина развращал несовершеннолетнюю

Под Киевом полиция поймала мужчину, который развращал малолетнюю девочку
В Бучанском районе Киевской области мужчина совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки. Впоследствии обнаружили еще две жертвы.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
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Половое преступление против несовершеннолетней
Полиция получила информацию от родителей 11-летней жительницы Бучанского района Киевской области о том, что взрослый мужчина совершал в отношении нее развратные действия.
Пострадавшая сообщила, что незнакомец демонстрировал ей "непристойности".
Полиция, выехав на место преступления, оперативно задержала злоумышленника, которым оказался 31-летний местный житель.
Другие жертвы
Позже выяснилось, что в тот же день подозреваемый совершал развратные действия еще в отношении двух женщин.
Мужчине объявили подозрение за совершение хулиганских действий (ч. 1 ст. 296 УК).
Напомним, в Киеве 74-летний житель Киева развращал 8-летнюю девочку. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.
Добавим, что в Одесской области осудили 54-летнего мужчину, который с весны 2020 года по декабрь 2021 года по месту жительства систематически совершал развратные действия в отношении 12-летней дочери своей сожительницы.
Фото: полиция Киевской области