В Бучанском районе 31-летний мужчина развращал несовершеннолетнюю

Полиция задержала полового хулигана

В Бучанском районе Киевской области мужчина совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки. Впоследствии обнаружили еще две жертвы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Половое преступление против несовершеннолетней

Полиция получила информацию от родителей 11-летней жительницы Бучанского района Киевской области о том, что взрослый мужчина совершал в отношении нее развратные действия.

Пострадавшая сообщила, что незнакомец демонстрировал ей "непристойности".

Полиция, выехав на место преступления, оперативно задержала злоумышленника, которым оказался 31-летний местный житель.

Другие жертвы

Позже выяснилось, что в тот же день подозреваемый совершал развратные действия еще в отношении двух женщин.

Мужчине объявили подозрение за совершение хулиганских действий (ч. 1 ст. 296 УК).

Напомним, в Киеве 74-летний житель Киева развращал 8-летнюю девочку. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Добавим, что в Одесской области осудили 54-летнего мужчину, который с весны 2020 года по декабрь 2021 года по месту жительства систематически совершал развратные действия в отношении 12-летней дочери своей сожительницы.

Фото: полиция Киевской области