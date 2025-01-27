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Під Києвом працівник СБУ збив дитину на переході — що відомо

27 січня 2025 17:26
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
У Василькові співробітник СБУ збив хлопчика на переході — ймовірно, посадовець був п'яним
Момент ДТП за участі працівника СБУ. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У місті Васильків Київської області працівник СБУ на пішохідному переході збив 15-річну дитину. Ймовірно, посадовець був у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє Telegram канал Dubinsky.pro.

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Що відомо про ДТП

За інформацією із соцмереж, інцидент стався ще 23 січня. Ймовірно, працівник СБУ перебував у стані алкогольного сп’яніння, а постраждалий хлопець зараз у важкому стані в київській дитячій лікарні "Охматдит". У нього багаточисельні переломи ніг, черепно-мозкова травма та забій легенів.

У пресслужбі СБУ в коментарі hromadske підтвердили, що за фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Водію автівки вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Служба безпеки заявила, що вважає такі дії своїх працівників неприпустимими та сприяє об’єктивному розслідуванню, надаючи повну допомогу правоохоронцям.

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ДТП СБУ діти аварія Київська область

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